Количество обстрелов РФ по позициям пограничников возросло вдвое, чем год назад - ГПСУ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В прошлом году российские войска совершили около 150 тысяч обстрелов позиций ГПСУ, что вдвое больше, чем годом ранее. В этом году враг значительно наращивает использование беспилотников.

Количество обстрелов РФ по позициям пограничников возросло вдвое, чем год назад - ГПСУ

В прошлом году российские войска совершили около 150 тысяч обстрелов по позициям подразделений ГПСУ, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Детали

По словам Демченко, если сравнивать показатели с 2024 годом, интенсивность обстрелов со стороны оккупантов существенно возросла.

Если анализировать прошлый год, то противник по позициям подразделений ГПСУ совершил около 150 тысяч обстрелов различными средствами, и если сравнить, например с 2024 годом - это увеличение вдвое

- подчеркнул спикер.

Демченко также сообщил, что в этом году враг значительно наращивает использование беспилотников.

Стоит понимать, что в 2025 году враг существенно нарастил обстрелы с помощью беспилотников - это касается и линии фронта и границы с россией

- говорит Демченко.

Напомним

Представитель ГПСУ сообщил об активных участках на границе Сумской и Харьковской областей, где россияне пытаются расширить зону боев. Противник применяет малые штурмовые группы, не используя технику, и несет большие потери.

Алла Киосак

