Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ
Київ • УНН
На Буковині водій Range Rover іноземної реєстрації травмував прикордонника під час спроби прориву кордону. Військовослужбовець отримав важкі травми, але його життю нічого не загрожує. Затримано шістьох пасажирів.
Водій Range Rover травмував прикордонника, намагаючись прорватися через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі у неділю, пише УНН.
На Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження
Як зазначається, потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.
Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції, як вказано, відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.
