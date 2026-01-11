Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ

Водій Range Rover травмував прикордонника, намагаючись прорватися через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі у неділю, пише УНН.

На Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження - зазначили у ДПСУ.

Як зазначається, потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції, як вказано, відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Спроби прорватися через шлагбаум на кордоні є не поодинокими - ДПСУ