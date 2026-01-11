$42.990.00
Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ

Київ • УНН

 • 774 перегляди

На Буковині водій Range Rover іноземної реєстрації травмував прикордонника під час спроби прориву кордону. Військовослужбовець отримав важкі травми, але його життю нічого не загрожує. Затримано шістьох пасажирів.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ

Водій Range Rover травмував прикордонника, намагаючись прорватися через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі у неділю, пише УНН.

На Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження

- зазначили у ДПСУ.

Як зазначається, потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції, як вказано, відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Спроби прорватися через шлагбаум на кордоні є не поодинокими - ДПСУ03.11.25, 10:03 • 2925 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Державний кордон України
Національна поліція України
Румунія
Україна