Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ

Водитель Range Rover травмировал пограничника, пытаясь прорваться через границу, сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, пишет УНН.

На Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда. Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения - отметили в ГПСУ.

Как отмечается, пострадавшего госпитализировали и прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет.

Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции, как указано, отыскали транспортное средство – его бросили на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ