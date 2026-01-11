Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ
Киев • УНН
На Буковине водитель Range Rover иностранной регистрации травмировал пограничника при попытке прорыва границы. Военнослужащий получил тяжелые травмы, но его жизни ничего не угрожает. Задержаны шесть пассажиров.
Водитель Range Rover травмировал пограничника, пытаясь прорваться через границу, сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, пишет УНН.
На Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда. Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения
Как отмечается, пострадавшего госпитализировали и прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет.
Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции, как указано, отыскали транспортное средство – его бросили на окраине одного из населенных пунктов. В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.
