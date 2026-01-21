"Исключительно малые пехотные группы": пограничники рассказали, где в Украине активизировались войска РФ

За последние дни российские войска наиболее активно пытались штурмовать позиции украинских пограничников на Покровском и Лиманском направлениях, а также в Харьковской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя ситуацию на отдельных участках фронта во время брифинга 21 января, передает УНН.

Детали

По его словам, в Харьковской области враг более недели демонстрирует повышенную активность в районе населенного пункта Дегтярное.

Наиболее активно за последнюю более чем неделю враг себя проявляет в направлении населенного пункта Дегтярное, а также пытается расширить зону боев, и на соседние населенные пункты – это Нестерное и Круглое - отметил он.

В то же время все штурмы противника на этом участке, по данным ГПСУ, украинские военные отбили.

Фактически более чем за неделю все те штурмовые действия, которые проводил противник по позициям Донецкого пограничного отряда были отбиты - сообщил спикер ведомства.

Он уточнил, что технику враг на этом отрезке не применяет, действуя малыми пехотными группами.

Технику противник не использует, а исключительно малые пехотные группы, малые штурмовые группы, их численность может быть разная - подчеркнул Демченко.

По его словам, за это время противник понес значительные потери.

Потери врага за это время - это 161 оккупант убит и 146 раненых - озвучил статистику представитель ГПСУ.

Отдельно в ведомстве сообщили, что определенное обострение фиксируется и в полосах обороны пограничных подразделений в Харьковской области. Речь идет, в частности, о направлениях населенных пунктов Волчанские хутора и Дегтяревское, где пограничники наблюдают определенную активность противника, хотя и существенных штурмовых действий каждый день он не проводит.

В Сумской области, по словам спикера, враг продолжает попытки атак на приграничные общины вдоль границы с РФ.

По Сумской области… это довольно протяженное расстояние, около 550 километров, враг продолжает пытаться продвинуться или штурмовать позиции украинских воинов - сказал Демченко.

Уточнил, что речь идет об атаках в пределах Хотинской, Юнаковской и Миропольской общин. При этом противник также действует преимущественно пехотой.

Однако, по оценке ГПСУ, продвинуться вглубь украинской территории враг не может.

Достичь каких-либо результатов, достичь продвижения вглубь территории нашей страны враг не может - подчеркнул представитель службы.

Демченко добавил, что в направлении населенного пункта Грабовский (Краснопольская община) враг также начал себя проявлять достаточно активно.

