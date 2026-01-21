$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 7674 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 6538 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 11873 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 31651 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 52666 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45998 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 74442 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40453 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 62867 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27179 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
"Исключительно малые пехотные группы": пограничники рассказали, где в Украине активизировались войска РФ

Киев • УНН

 • 156 просмотра

российские войска наиболее активно штурмовали позиции украинских пограничников на Покровском, Лиманском направлениях и Харьковщине. За последнюю неделю враг потерял 161 убитого и 146 раненых оккупантов.

"Исключительно малые пехотные группы": пограничники рассказали, где в Украине активизировались войска РФ

За последние дни российские войска наиболее активно пытались штурмовать позиции украинских пограничников на Покровском и Лиманском направлениях, а также в Харьковской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя ситуацию на отдельных участках фронта во время брифинга 21 января, передает УНН.

Детали

По его словам, в Харьковской области враг более недели демонстрирует повышенную активность в районе населенного пункта Дегтярное.

Наиболее активно за последнюю более чем неделю враг себя проявляет в направлении населенного пункта Дегтярное, а также пытается расширить зону боев, и на соседние населенные пункты – это Нестерное и Круглое

- отметил он.

В то же время все штурмы противника на этом участке, по данным ГПСУ, украинские военные отбили.

россияне пытаются расширить зону боев в Сумской и Харьковской областях, однако без успеха - Демченко05.01.26, 09:22 • 4436 просмотров

Фактически более чем за неделю все те штурмовые действия, которые проводил противник по позициям Донецкого пограничного отряда были отбиты

- сообщил спикер ведомства.

Он уточнил, что технику враг на этом отрезке не применяет, действуя малыми пехотными группами.

Технику противник не использует, а исключительно малые пехотные группы, малые штурмовые группы, их численность может быть разная

- подчеркнул Демченко.

Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ11.01.26, 12:55 • 4880 просмотров

По его словам, за это время противник понес значительные потери.

Потери врага за это время - это 161 оккупант убит и 146 раненых

- озвучил статистику представитель ГПСУ.

Отдельно в ведомстве сообщили, что определенное обострение фиксируется и в полосах обороны пограничных подразделений в Харьковской области. Речь идет, в частности, о направлениях населенных пунктов Волчанские хутора и Дегтяревское, где пограничники наблюдают определенную активность противника, хотя и существенных штурмовых действий каждый день он не проводит.

Количество обстрелов РФ по позициям пограничников возросло вдвое, чем год назад - ГПСУ13.01.26, 17:26 • 3219 просмотров

В Сумской области, по словам спикера, враг продолжает попытки атак на приграничные общины вдоль границы с РФ.

По Сумской области… это довольно протяженное расстояние, около 550 километров, враг продолжает пытаться продвинуться или штурмовать позиции украинских воинов

- сказал Демченко.

Уточнил, что речь идет об атаках в пределах Хотинской, Юнаковской и Миропольской общин. При этом противник также действует преимущественно пехотой.

Однако, по оценке ГПСУ, продвинуться вглубь украинской территории враг не может. 

Достичь каких-либо результатов, достичь продвижения вглубь территории нашей страны враг не может

- подчеркнул представитель службы.

Демченко добавил, что в направлении населенного пункта Грабовский (Краснопольская община) враг также начал себя проявлять достаточно активно.

Трафик падает, Польша и Молдова - в лидерах: как изменилась ситуация на границе Украины21.01.26, 13:11 • 1106 просмотров

Александра Василенко

