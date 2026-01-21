$43.180.08
Хранитель

Трафик падает, Польша и Молдова - в лидерах: как изменилась ситуация на границе Украины

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о существенном уменьшении пассажиропотока на государственной границе после праздников. За последние сутки границу пересекли 63 тысячи граждан, что ниже средних показателей.

Трафик падает, Польша и Молдова - в лидерах: как изменилась ситуация на границе Украины

Украинские пограничники фиксируют существенное уменьшение пассажиропотока на государственной границе. О статистике и общих тенденциях на границе после праздников рассказал 21 января спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, в последние дни показатель пересечения госграницы держался в среднем на уровне около 70 тысяч в сутки. В выходные дни, в частности в субботу и воскресенье, поток традиционно несколько возрастал, однако без резких скачков, до примерно 80 тысяч пересечений границы в сутки.

В то же время последние сутки подтверждают общий тренд на спад.

В дальнейшем пассажиропоток вряд ли будет увеличиваться, потому что за минувшие сутки границу пересекли 63 тысячи граждан в обоих направлениях

- сказал Демченко. 

Это ниже не только "выходной" пиковой планки, но и средних показателей предыдущих дней. Иными словами, если кто-то и ждал новой волны ажиотажа, то ее пока не видно. И, по оценкам пограничников, в ближайшее время пассажиропоток вряд ли существенно будет расти.

Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ11.01.26, 12:55 • 4875 просмотров

Баланс сохраняется: въезд и выезд почти поровну

Отдельная характеристика нынешней ситуации, которую подчеркивают в ведомстве, это почти симметричное соотношение въезда и выезда. Пассажиропоток держится в пропорции около 50 на 50: в целом удерживается баланс как на въезд в Украину, так и на выезд из страны.

Такой паритет обычно указывает, что речь идет не о массовой "односторонней" миграционной волне, а о рутинных поездках: возвращение после праздников, короткие частные путешествия, пересечение границы по рабочим и семейным причинам, логистика между странами для тех, кто имеет стабильные маршруты. Для пограничных подразделений это, как правило, более прогнозируемый режим работы: меньше рисков "перекоса" в одну сторону, меньше шансов на хаотичные пробки из-за неравномерного потока.

Пограничный столб со Змеиного острова установлен в Ужгородском замке26.12.25, 20:40 • 3009 просмотров

Сезонный фактор, или Почему спад был ожидаемым 

Уменьшение пассажиропотока, по объяснению пограничников, происходит традиционно после завершения рождественского и новогоднего периода. 

Это типичная сезонная картина, которая повторяется ежегодно: часть людей возвращается домой после праздничных поездок, часть откладывает путешествия на более позднее время, а некоторые просто "закрывают" логистические вопросы, которые накопились к концу года.

Демченко подчеркивает: в теории именно такие переходные периоды иногда и дают эффект локальных скоплений транспорта: поток "дотекает" инерционно, а пропускная способность в конкретные часы может быть неравномерной.

Но по состоянию на сейчас очередей на границе не наблюдается

- добавил он.

Представитель ГПС Украины уточняет: ситуация ровная и управляемая, без признаков пиковой нагрузки, которая обычно нервирует водителей и пассажиров больше всего.

Попытки прорваться через шлагбаум на границе не единичны - ГПСУ03.11.25, 10:03 • 2933 просмотра

Очереди могут возникать точечно: проблема не в стране, а в часе и пункте

Несмотря на общее снижение потока, гражданам советуют не полагаться на "среднюю температуру по больнице". В пересечении границы решающими часто становятся не день недели и даже не сезон, а конкретный пункт пропуска и конкретный временной отрезок.

Демченко говорит о типичной ситуации: может быть загружен только один конкретный пункт пропуска в конкретный час, тогда как другие пункты пропуска на границе с той же самой страной остаются относительно свободными. Это случается по разным причинам: разная инфраструктура, ремонтные работы, перераспределение полос, неравномерный подъезд транспорта, интенсивность автобусных рейсов в определенные часы, особенности работы смежной стороны.

Чтобы избегать лишних затрат времени, пограничники советуют заранее ознакомиться с загруженностью пунктов пропуска. Такие данные обновляются регулярно, ориентировочно каждые три часа, и публикуются на Facebook-странице ведомства.

Оформление грузовиков на границе с Польшей возобновили после перебоев19.01.26, 09:29 • 4880 просмотров

География потока: Польша стабильно лидирует, Молдова - догоняет

Структура пассажиропотока при этом остается постоянной. Независимо от того, будни это или праздничные дни, около половины всех пересечений приходится на границу с Польшей. Это стабильный лидер в статистике, что легко объясняется и географией, и транспортной сетью, и количеством маршрутов, и масштабом человеческих связей между Украиной и Польшей.

На втором месте в этом списке пограничники называют Молдову. Молдавское направление также остается активным, хотя и заметно уступает польскому по доле. В сумме эти два направления формируют основной каркас ежедневной мобильности: люди ездят, возвращаются, решают бытовые и рабочие дела, а граница работает в режиме постоянной, но уже не праздничной, нагрузки.

Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу12.01.26, 17:33 • 6711 просмотров

Александра Василенко

