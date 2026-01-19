Оформление грузовиков на границе с Польшей возобновили после перебоев

$43.180.08
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 1496 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22294 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 43519 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 35875 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 69738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102109 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46555 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56009 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59596 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 45923 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 84375 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 50975 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81562 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 110080 просмотра
Оформление грузовиков на границе с Польшей возобновили после перебоев

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Польская сторона полностью возобновила работу баз данных для оформления грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчова". Оформление грузов происходит в обычном режиме, без технических ограничений.

Оформление грузовиков на границе с Польшей возобновили после перебоев

Польша полностью возобновила работу базы данных для оформления грузовиков с грузом в пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчова" на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Сообщаем, что по информации польской стороны, полноценная работа базы данных, необходимой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, возобновлена в пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчова". В настоящее время оформление грузов осуществляется в обычном режиме, без технических ограничений

- сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Водителей призвали учесть обновленную информацию при планировании поездок и маршрута пересечения границы.

Дополнение

18 января в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" была приостановлена работа базы данных для оформления грузовиков с грузом на выезд из Украины (въезд в Польшу). В пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционировала в замедленном режиме. Пустые грузовые транспортные средства оформлялись в обычном режиме.

На границе с Польшей временно приостановлено оформление грузовых автомобилей - ГПСУ18.01.26, 09:35 • 5234 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Украина
Польша