Оформление грузовиков на границе с Польшей возобновили после перебоев

Польша полностью возобновила работу базы данных для оформления грузовиков с грузом в пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчова" на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Сообщаем, что по информации польской стороны, полноценная работа базы данных, необходимой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, возобновлена в пунктах пропуска "Медика", "Хребенне" и "Корчова". В настоящее время оформление грузов осуществляется в обычном режиме, без технических ограничений - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Водителей призвали учесть обновленную информацию при планировании поездок и маршрута пересечения границы.

Дополнение

18 января в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" была приостановлена работа базы данных для оформления грузовиков с грузом на выезд из Украины (въезд в Польшу). В пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционировала в замедленном режиме. Пустые грузовые транспортные средства оформлялись в обычном режиме.

