17 января, 12:49 • 20670 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 40630 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 28807 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 40295 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 48547 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 40018 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 59626 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29897 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45762 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36989 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
На границе с Польшей временно приостановлено оформление грузовых автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 42 просмотра

18 января на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" приостановлена работа базы данных для оформления грузовых транспортных средств. В пунктах пропуска "Корчова" и "Краковец" оформление грузов происходит в замедленном режиме.

На границе с Польшей временно приостановлено оформление грузовых автомобилей - ГПСУ

В воскресенье, 18 января, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" на украинско-польской границе временно приостановлена работа базы данных, используемой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины и въезд в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Кроме того, в пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме. В то же время пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.

По предварительной информации, возобновление полноценной работы базы данных польской таможни ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года

- заявили в ГПСУ.

Также пограничники добавили, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.

Водитель Range Rover травмировал пограничника при попытке прорыва границы - ГПСУ11.01.26, 12:55 • 4792 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираАвто
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша