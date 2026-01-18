На границе с Польшей временно приостановлено оформление грузовых автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
18 января на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" приостановлена работа базы данных для оформления грузовых транспортных средств. В пунктах пропуска "Корчова" и "Краковец" оформление грузов происходит в замедленном режиме.
В воскресенье, 18 января, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" на украинско-польской границе временно приостановлена работа базы данных, используемой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины и въезд в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Кроме того, в пункте пропуска "Корчова" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме. В то же время пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.
По предварительной информации, возобновление полноценной работы базы данных польской таможни ожидается до 22:00 (по украинскому времени) 18 января 2026 года
Также пограничники добавили, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.
