На кордоні з Польщею тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів - ДПСУ

У неділю, 18 січня, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України і в’їзд до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Крім того, у пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Водночас порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередньою інформацією, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року - заявили в ДПСУ.

Також прикордонники додали, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

