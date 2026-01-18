$43.180.08
17 січня, 12:49 • 20864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 41072 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 28950 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 40429 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 48668 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 40077 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 59768 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29915 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45794 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 37000 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
На кордоні з Польщею тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів - ДПСУ

Київ • УНН

 • 138 перегляди

18 січня на українсько-польському кордоні в пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" призупинено роботу бази даних для оформлення вантажних транспортних засобів. У пунктах пропуску "Корчова" та "Краківець" оформлення вантажів відбувається у сповільненому режимі.

На кордоні з Польщею тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів - ДПСУ

У неділю, 18 січня, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України і в’їзд до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Крім того, у пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Водночас порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередньою інформацією, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року

- заявили в ДПСУ.

Також прикордонники додали, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ11.01.26, 12:55 • 4792 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоНовини СвітуАвто
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща