Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 21863 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 43074 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 35490 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 69303 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 101714 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 46419 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 55914 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59517 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 48493 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Оформлення вантажівок на кордоні з Польщею відновили після перебоїв

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Польська сторона повністю відновила роботу баз даних для оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова". Оформлення вантажів відбувається у звичному режимі, без технічних обмежень.

Оформлення вантажівок на кордоні з Польщею відновили після перебоїв

Польща повністю відновила роботу бази даних для оформлення вантажівок з вантажем у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" на кордоні з Україною, повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

Повідомляємо, що за інформацією польської сторони, повноцінну роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, відновлено в пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова". На цей час оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень

- повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Водіїв закликали врахувати оновлену інформацію під час планування поїздок і маршруту перетину кордону.

Доповнення

18 січня у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" було призупинено роботу бази даних для оформлення вантажівок із вантажем на виїзд з України (в’їзд до Польщі). У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонувала у сповільненому режимі. Порожні вантажні транспортні засоби оформлювалися у звичному режимі.

На кордоні з Польщею тимчасово зупинено оформлення вантажних автомобілів - ДПСУ18.01.26, 09:35 • 5200 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Україна
Польща