Оформлення вантажівок на кордоні з Польщею відновили після перебоїв

Польща повністю відновила роботу бази даних для оформлення вантажівок з вантажем у пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" на кордоні з Україною, повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

Повідомляємо, що за інформацією польської сторони, повноцінну роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, відновлено в пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова". На цей час оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень - повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Водіїв закликали врахувати оновлену інформацію під час планування поїздок і маршруту перетину кордону.

Доповнення

18 січня у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" було призупинено роботу бази даних для оформлення вантажівок із вантажем на виїзд з України (в’їзд до Польщі). У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонувала у сповільненому режимі. Порожні вантажні транспортні засоби оформлювалися у звичному режимі.

