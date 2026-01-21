$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трафік падає, Польща та Молдова - у лідерах: як змінилася ситуація на кордоні України

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про суттєве зменшення пасажиропотоку на державному кордоні після свят. За останню добу кордон перетнули 63 тисячі громадян, що є нижчим за середні показники.

Трафік падає, Польща та Молдова - у лідерах: як змінилася ситуація на кордоні України

Українські прикордонники фіксують суттєве зменшення пасажиропотоку на державному кордоні. Про статистику та загальні тенденції на кордоні після свят розповів 21 січня речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, в останні дні показник перетину держкордону тримався в середньому на рівні близько 70 тисяч за добу. У вихідні дні, зокрема в суботу та неділю, потік традиційно дещо зростав, однак без різких стрибків, до приблизно 80 тисяч перетинів кордону на добу.

Водночас остання доба підтверджує загальний тренд на спад.

Надалі пасажиропотік навряд чи збільшуватиметься, бо за минулу добу кордон перетнули 63 тисячі громадян в обох напрямках

- сказав Демченко. 

Це нижче не лише "вихідної" пікової планки, а й середніх показників попередніх днів. Іншими словами, якщо хтось і чекав на нову хвилю ажіотажу, то її поки що не видно. І, за оцінками прикордонників, найближчим часом пасажиропотік навряд чи істотно зростатиме.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ11.01.26, 12:55 • 4875 переглядiв

Баланс зберігається: в’їзд і виїзд майже порівну

Окрема характеристика нинішньої ситуації, яку підкреслюють у відомстві, це майже симетричне співвідношення в’їзду та виїзду. Пасажиропотік тримається у пропорції близько 50 на 50: загалом утримується баланс як на в’їзд в Україну, так і на виїзд з країни.

Такий паритет зазвичай вказує, що йдеться не про масову "односторонню" міграційну хвилю, а про рутинні поїздки: повернення після свят, короткі приватні подорожі, перетин кордону з робочих і сімейних причин, логістика між країнами для тих, хто має стабільні маршрути. Для прикордонних підрозділів це, як правило, прогнозованіший режим роботи: менше ризиків "перекосу" в одну сторону, менше шансів на хаотичні затори через нерівномірний потік.

Прикордонний стовп зі Зміїного острова встановлено в Ужгородському замку26.12.25, 20:40 • 3009 переглядiв

Сезонний фактор, або Чому спад був очікуваним 

Зменшення пасажиропотоку, за поясненням прикордонників, відбувається традиційно після завершення різдвяного та новорічного періоду. 

Це типова сезонна картина, яка повторюється щороку: частина людей повертається додому після святкових поїздок, частина відкладає подорожі на пізніший час, а дехто просто "закриває" логістичні питання, які накопичилися до кінця року.

Демченко підкреслює: у теорії саме такі перехідні періоди інколи й дають ефект локальних скупчень транспорту: потік "дотікає" інерційно, а пропускна спроможність у конкретні години може бути нерівномірною.

Але станом на зараз черг на кордоні не спостерігається

- додав він.

Речник ДПС України уточнює: ситуація рівна та керована, без ознак пікового навантаження, яке зазвичай нервує водіїв і пасажирів найбільше.

Спроби прорватися через шлагбаум на кордоні є не поодинокими - ДПСУ03.11.25, 10:03 • 2933 перегляди

Черги можуть виникати точково: проблема не в країні, а в годині та пункті

Попри загальне зниження потоку, громадянам радять не покладатися на "середню температуру по лікарні". У перетині кордону вирішальними часто стають не день тижня і навіть не сезон, а конкретний пункт пропуску та конкретний часовий відрізок.

Демченко говорить про типову ситуацію: може бути завантаженим лише один конкретний пункт пропуску в конкретну годину, тоді як інші пункти пропуску на кордоні з тією ж самою країною залишаються відносно вільними. Це трапляється через різні причини: різна інфраструктура, ремонтні роботи, перерозподіл смуг, нерівномірний під’їзд транспорту, інтенсивність автобусних рейсів у певні години, особливості роботи суміжної сторони.

Щоб уникати зайвих витрат часу, прикордонники радять заздалегідь ознайомлюватися із завантаженістю пунктів пропуску. Такі дані оновлюються регулярно, орієнтовно кожні три години, і публікуються на Facebook-сторінці відомства.

Оформлення вантажівок на кордоні з Польщею відновили після перебоїв19.01.26, 09:29 • 4880 переглядiв

Географія потоку: Польща стабільно лідирує, Молдова - наздоганяє

Структура пасажиропотоку при цьому залишається сталою. Незалежно від того, будні це чи святкові дні, близько половини всіх перетинів припадає на кордон із Польщею. Це стабільний лідер у статистиці, що легко пояснюється і географією, і транспортною мережею, і кількістю маршрутів, і масштабом людських зв’язків між Україною та Польщею.

На другому місці у цьому списку прикордонники називають Молдову. Молдовський напрямок також залишається активним, хоча й помітно поступається польському за часткою. У сумі ці два напрямки формують основний каркас щоденної мобільності: люди їздять, повертаються, вирішують побутові й робочі справи, а кордон працює в режимі постійного, але вже не святкового, навантаження.

Понад 5,8 млн грн хабарів: в трьох областях правоохоронці викрили схеми незаконного переправлення за кордон 12.01.26, 17:33 • 6711 переглядiв

Олександра Василенко

