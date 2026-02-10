$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 16800 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 27352 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 25089 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 23790 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20879 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18666 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19802 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30142 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48450 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Через ворожі атаки знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. По всій країні діють графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії.

Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики

Через ворожі атаки є нові знеструмлення споживачів у трьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - повідомили в Укренерго.

Як вказали у Міненерго, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", зазначили у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - повідомили у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, за можливості, слід перенести енергоємні процеси на нічні години - після 23:00, вказали в Укренерго.

Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль09.02.26, 21:32 • 25098 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Укренерго