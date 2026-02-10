Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики
Київ • УНН
Через ворожі атаки знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. По всій країні діють графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії.
Через ворожі атаки є нові знеструмлення споживачів у трьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Ворожі атаки
"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - повідомили в Укренерго.
Як вказали у Міненерго, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", зазначили у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - повідомили у Міненерго.
Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, за можливості, слід перенести енергоємні процеси на нічні години - після 23:00, вказали в Укренерго.
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль09.02.26, 21:32 • 25098 переглядiв