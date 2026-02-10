Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики
Киев • УНН
Из-за вражеских атак обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. По всей стране действуют графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии.
Из-за вражеских атак есть новые обесточивания потребителей в трех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате артиллерийских обстрелов и дроновых ударов – на утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", - сообщили в Укрэнерго.
Как указали в Минэнерго, ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются. "Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", отметили в Минэнерго.
Графики и аварийные отключения
"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - сообщили в Минэнерго.
Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, по возможности, следует перенести энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00, указали в Укрэнерго.
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль09.02.26, 21:32 • 25102 просмотра