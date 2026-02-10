Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики

$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 16805 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 27355 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 25093 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 23794 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 20879 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 18667 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19804 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30142 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48452 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница10 февраля, 01:06 • 10157 просмотра
Компания Beast Industries популярного ютубера MrBeast приобрела финтех-стартап Step10 февраля, 01:19 • 3702 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 15688 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 9572 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 8238 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 27445 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 35564 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 73664 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 95182 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 110378 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Харьковская область
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 13575 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 15384 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 15714 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42013 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 44235 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Дипломатка

Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Из-за вражеских атак обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. По всей стране действуют графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии.

Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям в трех областях, есть аварийные отключения - энергетики

Из-за вражеских атак есть новые обесточивания потребителей в трех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате артиллерийских обстрелов и дроновых ударов – на утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Как указали в Минэнерго, ликвидация последствий и восстановление электроснабжения потребителей продолжаются. "Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении, по возможности, следует перенести энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00, указали в Укрэнерго.

Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль09.02.26, 21:32 • 25102 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго