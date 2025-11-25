Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА
Київ • УНН
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер спростував інформацію про влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі. Ворожі обстріли були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням та теплом.
Інформація щодо влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, ворожі обстріли у понеділок були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням в Одесі.
Усі служби наразі працюють у посиленому режимі. Щойно повернувся з оперативного штабу при Одеській міській військовій адміністрації - визначили першочергові кроки на найближчу ніч, адже проблеми стосуються також і теплопостачання
Крім того, він повідомив, що частина навчальних закладів міста у вівторок працюватиме у змішаному форматі.
"Незважаючи на забезпеченість генераторами, директори самі визначатимуть формат роботи. З окремих районів планується запуск соціальних автобусів, які довозитимуть людей до центральної частини міста. Електротранспорт наразі рухається з перебоями через ураження енергетичних об’єкті", - резюмував керівинк Одеської ОВА.
Нагадаємо
Напередодні ворожі безпілотники атакували Одесу, у декількох районах зникло світло, сталися перебої в русі електротранспорту.
