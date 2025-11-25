Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА

$42.270.11
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 17492 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 23826 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 22444 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 24216 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 35860 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 31822 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17514 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14429 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12208 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Популярнi новини
Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину24 листопада, 13:40 • 7578 перегляди
рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24 листопада, 14:34 • 8194 перегляди
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"24 листопада, 14:48 • 12724 перегляди
Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук24 листопада, 16:05 • 9496 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 16231 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 16248 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 35855 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 31818 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 47101 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 72458 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Норвегія
Іспанія
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 32731 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 35848 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 45383 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 55667 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 57134 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Financial Times
Фільм

Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА

Київ • УНН

 • 2044 перегляди

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер спростував інформацію про влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі. Ворожі обстріли були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням та теплом.

Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА

Інформація щодо влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, ворожі обстріли у понеділок були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням в Одесі.

Усі служби наразі працюють у посиленому режимі. Щойно повернувся з оперативного штабу при Одеській міській військовій адміністрації - визначили першочергові кроки на найближчу ніч, адже проблеми стосуються також і теплопостачання

- розповів Кіпер.

Крім того, він повідомив, що частина навчальних закладів міста у вівторок працюватиме у змішаному форматі.

"Незважаючи на забезпеченість генераторами, директори самі визначатимуть формат роботи. З окремих районів планується запуск соціальних автобусів, які довозитимуть людей до центральної частини міста. Електротранспорт наразі рухається з перебоями через ураження енергетичних об’єкті", - резюмував керівинк Одеської ОВА.

Нагадаємо

Напередодні ворожі безпілотники атакували Одесу, у декількох районах зникло світло, сталися перебої в русі електротранспорту.

Вибух в ТЦК в Одесі: одна людина загинула, одна поранена21.11.25, 15:53 • 2659 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоУНН-Одеса
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса