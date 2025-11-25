Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер опроверг информацию о попадании "шахеда" в жилой дом в Одессе. Вражеские обстрелы были направлены по критической инфраструктуре, что повлекло за собой перебои с электроснабжением и теплом.
Информация о попадании "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
В то же время, по его словам, вражеские обстрелы в понедельник были направлены по критической инфраструктуре, что вызвало перебои с электроснабжением в Одессе.
Все службы сейчас работают в усиленном режиме. Только что вернулся из оперативного штаба при Одесской городской военной администрации - определили первоочередные шаги на ближайшую ночь, ведь проблемы касаются также и теплоснабжения
Кроме того, он сообщил, что часть учебных заведений города во вторник будет работать в смешанном формате.
"Несмотря на обеспеченность генераторами, директора сами будут определять формат работы. Из отдельных районов планируется запуск социальных автобусов, которые будут довозить людей до центральной части города. Электротранспорт сейчас движется с перебоями из-за поражения энергетических объектов", - резюмировал руководитель Одесской ОВА.
Накануне вражеские беспилотники атаковали Одессу, в нескольких районах пропал свет, произошли перебои в движении электротранспорта.
