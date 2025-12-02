Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News

Віторок, 2 грудня, стане ключовим днем для адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні війни в Україні. Про це пише ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що спецпосланець президента США Стів Віткофф уже направився в рф, де представить російському диктатору володимиру путіну узгоджений проєкт "мирного плану".

Немає жодних очікувань, що путін погодиться на угоду. російський лідер вже дав зрозуміти, що не піде на компроміс, минулого тижня зробивши жорсткі заяви, в яких він повторив свої вимоги до України вивести війська з території, на яку він претендує, і сказав, що "безглуздо" вести переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Він натякнув, що кремль вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою, і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови - йдеться у статті.

Автори вказують, що українські та американські переговірники заявили, що приблизно двогодинна зустріч у Флориді була продуктивною, але жодна зі сторін не оприлюднила подробиці про те, які домовленості були досягнуті, "і немає жодних ознак того, що було досягнуто прориву в найскладніших питаннях, який би дозволив припинити війну".

Вони обговорили гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, та можливі вибори в Україні. Питання заморожених активів було ключовим для росіян - цитує видання неназване джерело.

ЗМІ резюмує, що щодо вирішального питання – вимоги росії до України відмовитися від неокупованої території на Донбасі – жодних ознак прогресу не було, при цьому росія досі не бажає обговорювати будь-яку форму припинення вогню, а Україна не бажає поступатися територією.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером провели з очільником української переговорної делегації Рустемом Умєровим і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом розмову за підсумками перемовин України і США у Флориді, і команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

кремль підтвердив зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом у вівторок