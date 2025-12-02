Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News

Вторник, 2 декабря, станет ключевым днем для администрации президента США Дональда Трампа в вопросе войны в Украине. Об этом пишет ABC News, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направился в рф, где представит российскому диктатору владимиру путину согласованный проект "мирного плана".

Нет никаких ожиданий, что путин согласится на сделку. российский лидер уже дал понять, что не пойдет на компромисс, на прошлой неделе сделав жесткие заявления, в которых он повторил свои требования к Украине вывести войска с территории, на которую он претендует, и сказал, что "бессмысленно" вести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намекнул, что кремль считает, что достигает достаточного прогресса на поле боя, и готов ждать, пока Киев согласится на его условия - говорится в статье.

Авторы указывают, что украинские и американские переговорщики заявили, что примерно двухчасовая встреча во Флориде была продуктивной, но ни одна из сторон не обнародовала подробности о том, какие договоренности были достигнуты, "и нет никаких признаков того, что был достигнут прорыв в самых сложных вопросах, который бы позволил прекратить войну".

Они обсудили гарантии безопасности для Украины, а также судьбу миллиардов долларов российских активов, замороженных западными странами, и возможные выборы в Украине. Вопрос замороженных активов был ключевым для россиян - цитирует издание неназванный источник.

СМИ резюмирует, что относительно решающего вопроса – требования россии к Украине отказаться от неоккупированной территории на Донбассе – никаких признаков прогресса не было, при этом россия до сих пор не желает обсуждать любую форму прекращения огня, а Украина не желает уступать территорию.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером провели с главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом разговор по итогам переговоров Украины и США во Флориде, и команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.

кремль подтвердил встречу путина с посланником Трампа Уиткоффом во вторник