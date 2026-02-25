$43.260.03
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 4044 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25 • 7364 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
13:55 • 16787 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 16004 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 16233 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
25 лютого, 12:01 • 26687 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21947 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
25 лютого, 09:09 • 25287 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22570 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
Вісім країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор 2026, список зростатиме - МЗС

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Вісім країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через допуск росіян і білорусів. Українські дипломати працюють над збільшенням кількості таких держав.

Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026. Українські дипломати працюють, аби кількість таких держав зростала і їх рішення запустили "ефект доміно". Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МЗС, 25 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем для обговорення взаємодії української дипломатії з паралімпійським рухом, зокрема спільної протидії відбілюванню російських воєнних злочинів у міжнародному спорті.  

Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою — ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів 

- заявив Сибіга. 

Міністр підкреслив, що дипломати активно працюють над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття, зокрема з тими, рішення яких може запустити "ефект доміно". 

Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші — підтвердили нам в робочому порядку 

- зазначив Сибіга.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-202624.02.26, 13:13 • 3410 переглядiв

У цьому контексті очільник українського зовнішньополітичного відомства та голова НПК України скоординували позиції та подальші кроки. Так, окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що дане питання є цивілізаційним.

Сибіга зазначив, що  продовжується робота з партнерами з метою роз’яснення міжнародно-правових ризиків спроб росії легітимізувати свою окупацію.

Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет росії публічно розмістив інформацію про свою "діяльність" в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки рф — прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації. Вірю, що країна-господарка Італія має використати всі наявні інструменти, щоб цієї ганьби на її землі не сталося 

- додав міністр.

У МЗС зазначили, що окремої уваги варте ганебне вересневе рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету, яким фактично "дотягнули" росіян та білорусів до стартів в Італії, попри відсутність часу на повноцінну кваліфікацію. Як наслідок, представники агресорів отримали 10 путівок у вигляді "wild cards", що зазвичай надаються у виняткових випадках. Цей крок ставить інших спортсменів в нерівні умови. У підсумку — преференції для агресорів і перекроювання обмеженої квоти. Себто, менші можливості для інших. Про це прямо говоримо партнерам.

Поки чутно звуки російської зброї на українській землі, гімнам росії та Білорусі не місце в цивілізованому світі 

- наголосив Андрій Сибіга.

Він додав, що спорт має об’єднувати навколо правил і гідності — а не ставати російською гібридною зброєю.

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів24.02.26, 20:11 • 3628 переглядiв

Нагадаємо

Українська паралімпійська команда раніше оголосила про бойкот церемонії відкриття Ігор-2026, однак підтвердила участь у змаганнях.

Антоніна Туманова

