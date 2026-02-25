Вісім країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпійських ігор 2026, список зростатиме - МЗС

Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026. Українські дипломати працюють, аби кількість таких держав зростала і їх рішення запустили "ефект доміно". Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МЗС, 25 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з головою Національного паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем для обговорення взаємодії української дипломатії з паралімпійським рухом, зокрема спільної протидії відбілюванню російських воєнних злочинів у міжнародному спорті.

Неспортивна поведінка Міжнародного паралімпійського комітету залишається в центрі нашої роботи. Допуск росіян і білорусів під національною символікою — ганебне рішення, що працює на пропаганду держав-агресорів - заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що дипломати активно працюють над розширенням кола держав, які офіційно бойкотуватимуть церемонію відкриття, зокрема з тими, рішення яких може запустити "ефект доміно".

Підтвердження вже маємо від восьми держав, а також від ЄС. Список зростатиме. Частина партнерів уже вийшла з публічними заявами, інші — підтвердили нам в робочому порядку - зазначив Сибіга.

"Рішення не може бути скасовано" - МПК зробив нову заяву щодо участі росіян і білорусів у Паралімпіаді-2026

У цьому контексті очільник українського зовнішньополітичного відомства та голова НПК України скоординували позиції та подальші кроки. Так, окремим треком ведеться робота з Італією як країною-господаркою, де міністри закордонних справ і спорту вже висловили свої однозначні позиції, зважаючи що дане питання є цивілізаційним.

Сибіга зазначив, що продовжується робота з партнерами з метою роз’яснення міжнародно-правових ризиків спроб росії легітимізувати свою окупацію.

Показовим є зокрема те, що Національний паралімпійський комітет росії публічно розмістив інформацію про свою "діяльність" в окупованому Криму. Тож демонстрація державної символіки рф — прямий подарунок пропаганді й непрямий сигнал визнання окупації. Вірю, що країна-господарка Італія має використати всі наявні інструменти, щоб цієї ганьби на її землі не сталося - додав міністр.

У МЗС зазначили, що окремої уваги варте ганебне вересневе рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету, яким фактично "дотягнули" росіян та білорусів до стартів в Італії, попри відсутність часу на повноцінну кваліфікацію. Як наслідок, представники агресорів отримали 10 путівок у вигляді "wild cards", що зазвичай надаються у виняткових випадках. Цей крок ставить інших спортсменів в нерівні умови. У підсумку — преференції для агресорів і перекроювання обмеженої квоти. Себто, менші можливості для інших. Про це прямо говоримо партнерам.

Поки чутно звуки російської зброї на українській землі, гімнам росії та Білорусі не місце в цивілізованому світі - наголосив Андрій Сибіга.

Він додав, що спорт має об’єднувати навколо правил і гідності — а не ставати російською гібридною зброєю.

Фінляндія оголосила політичний бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через допуск росіян та білорусів

Нагадаємо

Українська паралімпійська команда раніше оголосила про бойкот церемонії відкриття Ігор-2026, однак підтвердила участь у змаганнях.