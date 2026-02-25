Восемь стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр 2026 года, список будет расти - МИД

$43.260.03
50.970.04
ukenru
18:05 • 18 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 1026 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 4212 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 7490 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 16881 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 16046 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 16258 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 26746 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21962 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25305 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
89%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 6490 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 23906 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 12391 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 16399 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране25 февраля, 12:05 • 16768 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 16881 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 26746 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 49143 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 58987 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76760 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 20708 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24348 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 26869 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 30608 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 38894 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Дипломатка

Восемь стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр 2026 года, список будет расти - МИД

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Восемь стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года из-за допуска россиян и белорусов. Украинские дипломаты работают над увеличением числа таких государств.

Восемь стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр 2026 года, список будет расти - МИД

Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы количество таких государств росло и их решения запустили "эффект домино". Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МИД, 25 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем для обсуждения взаимодействия украинской дипломатии с паралимпийским движением, в частности совместного противодействия отбеливанию российских военных преступлений в международном спорте.  

Неспортивное поведение Международного паралимпийского комитета остается в центре нашей работы. Допуск россиян и белорусов под национальной символикой — позорное решение, работающее на пропаганду государств-агрессоров 

- заявил Сибига. 

Министр подчеркнул, что дипломаты активно работают над расширением круга государств, которые официально будут бойкотировать церемонию открытия, в частности с теми, решения которых может запустить "эффект домино". 

Подтверждение уже имеем от восьми государств, а также от ЕС. Список будет расти. Часть партнеров уже вышла с публичными заявлениями, другие — подтвердили нам в рабочем порядке 

- отметил Сибига.

"Решение не может быть отменено" - МПК сделал новое заявление об участии россиян и белорусов в Паралимпиаде-202624.02.26, 13:13 • 3416 просмотров

В этом контексте глава украинского внешнеполитического ведомства и глава НПК Украины скоординировали позиции и дальнейшие шаги. Так, отдельным треком ведется работа с Италией как страной-хозяйкой, где министры иностранных дел и спорта уже выразили свои однозначные позиции, учитывая, что данный вопрос является цивилизационным.

Сибига отметил, что  продолжается работа с партнерами с целью разъяснения международно-правовых рисков попыток россии легитимизировать свою оккупацию.

Показательным является, в частности, то, что Национальный паралимпийский комитет россии публично разместил информацию о своей "деятельности" в оккупированном Крыму. Поэтому демонстрация государственной символики рф — прямой подарок пропаганде и косвенный сигнал признания оккупации. Верю, что страна-хозяйка Италия должна использовать все имеющиеся инструменты, чтобы этого позора на ее земле не произошло 

- добавил министр.

В МИД отметили, что отдельного внимания заслуживает позорное сентябрьское решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета, которым фактически "дотянули" россиян и белорусов до стартов в Италии, несмотря на отсутствие времени на полноценную квалификацию. Как следствие, представители агрессоров получили 10 путевок в виде "wild cards", которые обычно предоставляются в исключительных случаях. Этот шаг ставит других спортсменов в неравные условия. В итоге — преференции для агрессоров и перекройка ограниченной квоты. То есть, меньшие возможности для других. Об этом прямо говорим партнерам.

Пока слышны звуки российского оружия на украинской земле, гимнам россии и Беларуси не место в цивилизованном мире 

- подчеркнул Андрей Сибига.

Он добавил, что спорт должен объединять вокруг правил и достоинства — а не становиться российским гибридным оружием.

Финляндия объявила политический бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов24.02.26, 20:11 • 3632 просмотра

Напомним

Украинская паралимпийская команда ранее объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026, однако подтвердила участие в соревнованиях.

Антонина Туманова

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Андрей Сибига
Европейский Союз
Италия
Крым