Восемь стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпийских игр 2026 года, список будет расти - МИД

Чиновники уже восьми стран и ЕС будут бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр 2026 года. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы количество таких государств росло и их решения запустили "эффект домино". Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МИД, 25 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем для обсуждения взаимодействия украинской дипломатии с паралимпийским движением, в частности совместного противодействия отбеливанию российских военных преступлений в международном спорте.

Неспортивное поведение Международного паралимпийского комитета остается в центре нашей работы. Допуск россиян и белорусов под национальной символикой — позорное решение, работающее на пропаганду государств-агрессоров - заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что дипломаты активно работают над расширением круга государств, которые официально будут бойкотировать церемонию открытия, в частности с теми, решения которых может запустить "эффект домино".

Подтверждение уже имеем от восьми государств, а также от ЕС. Список будет расти. Часть партнеров уже вышла с публичными заявлениями, другие — подтвердили нам в рабочем порядке - отметил Сибига.

В этом контексте глава украинского внешнеполитического ведомства и глава НПК Украины скоординировали позиции и дальнейшие шаги. Так, отдельным треком ведется работа с Италией как страной-хозяйкой, где министры иностранных дел и спорта уже выразили свои однозначные позиции, учитывая, что данный вопрос является цивилизационным.

Сибига отметил, что продолжается работа с партнерами с целью разъяснения международно-правовых рисков попыток россии легитимизировать свою оккупацию.

Показательным является, в частности, то, что Национальный паралимпийский комитет россии публично разместил информацию о своей "деятельности" в оккупированном Крыму. Поэтому демонстрация государственной символики рф — прямой подарок пропаганде и косвенный сигнал признания оккупации. Верю, что страна-хозяйка Италия должна использовать все имеющиеся инструменты, чтобы этого позора на ее земле не произошло - добавил министр.

В МИД отметили, что отдельного внимания заслуживает позорное сентябрьское решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета, которым фактически "дотянули" россиян и белорусов до стартов в Италии, несмотря на отсутствие времени на полноценную квалификацию. Как следствие, представители агрессоров получили 10 путевок в виде "wild cards", которые обычно предоставляются в исключительных случаях. Этот шаг ставит других спортсменов в неравные условия. В итоге — преференции для агрессоров и перекройка ограниченной квоты. То есть, меньшие возможности для других. Об этом прямо говорим партнерам.

Пока слышны звуки российского оружия на украинской земле, гимнам россии и Беларуси не место в цивилизованном мире - подчеркнул Андрей Сибига.

Он добавил, что спорт должен объединять вокруг правил и достоинства — а не становиться российским гибридным оружием.

Напомним

Украинская паралимпийская команда ранее объявила о бойкоте церемонии открытия Игр-2026, однако подтвердила участие в соревнованиях.