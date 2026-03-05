Від українців отримано вже 58 звернень через ситуацію на Близькому Сході - МЗС

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 1794 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 2874 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 5118 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 7098 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 11872 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 13981 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 36796 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 69981 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 77484 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 80979 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 17304 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 87911 перегляди
Пентагон ідентифікував загиблих солдатів унаслідок атаки іранського дрона в Кувейті5 березня, 04:49 • 11069 перегляди
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 8412 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 18026 перегляди
Публікації
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 2182 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 11874 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 18208 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 47296 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 77484 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 3766 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 25792 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 41909 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 45611 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 52539 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Соціальна мережа
Financial Times

Від українців отримано вже 58 звернень через ситуацію на Близькому Сході - МЗС

Київ • УНН

 • 194 перегляди

МЗС України отримало 58 звернень від громадян з 28 лютого через загострення на Близькому Сході. Повітряний простір залишається закритим у деяких країнах, але аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі.

Від українців отримано вже 58 звернень через ситуацію на Близькому Сході - МЗС

Уже 58 звернень отримано від громадян України на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, повідомили у МЗС України у четвер, роз'яснивши ситуацію з можливістю польотів з регіону, пише УНН.

Протягом 4 березня на "гарячу лінію" Міністерства закордонних справ надійшло 4 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації (переважно через скасування авіарейсів). Загалом з 28 лютого на "гарячу лінію" МЗС надійшло 58 звернень громадян

- повідомили у МЗС.

За даними МЗС, станом на 09:00 5 березня повітряний простір залишається закритим в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку.

Увечері 4 березня аеропорт ім. Бен-Гуріона розпочав прийом евакуаційних рейсів ізраїльських авіакомпаній на посадку для повернення громадян Ізраїлю до країни.

"У Дубай (ОАЕ) здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі", - вказали у МЗС.

МЗС також надало посилання на форми для оповіщення про ситуацію та отримання оперативного зв’язку дипломатичними установами і загальні контакти, за якими громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу.

На Близькому Сході повідомляють про нові атаки - 6 поранених в Абу-Дабі, Катар під ракетним ударом, інцидент поблизу авіабази на Кіпрі05.03.26, 13:24 • 2346 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
Ізраїль
Ірак
Ліван
Йорданія
Дубай
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Іран