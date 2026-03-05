Від українців отримано вже 58 звернень через ситуацію на Близькому Сході - МЗС
Київ • УНН
МЗС України отримало 58 звернень від громадян з 28 лютого через загострення на Близькому Сході. Повітряний простір залишається закритим у деяких країнах, але аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі.
Уже 58 звернень отримано від громадян України на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, повідомили у МЗС України у четвер, роз'яснивши ситуацію з можливістю польотів з регіону, пише УНН.
Протягом 4 березня на "гарячу лінію" Міністерства закордонних справ надійшло 4 звернення громадян України щодо загострення безпекової ситуації (переважно через скасування авіарейсів). Загалом з 28 лютого на "гарячу лінію" МЗС надійшло 58 звернень громадян
За даними МЗС, станом на 09:00 5 березня повітряний простір залишається закритим в Ізраїлі, Кувейті, Катарі, ОАЕ, Ірані та Іраку.
Увечері 4 березня аеропорт ім. Бен-Гуріона розпочав прийом евакуаційних рейсів ізраїльських авіакомпаній на посадку для повернення громадян Ізраїлю до країни.
"У Дубай (ОАЕ) здійснюється запуск авіарейсів у тестовому режимі. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють у штатному режимі", - вказали у МЗС.
МЗС також надало посилання на форми для оповіщення про ситуацію та отримання оперативного зв’язку дипломатичними установами і загальні контакти, за якими громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу.
