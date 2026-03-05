От украинцев получено уже 58 обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке - МИД
Киев • УНН
МИД Украины получил 58 обращений от граждан с 28 февраля из-за обострения на Ближнем Востоке. Воздушное пространство остается закрытым в некоторых странах, но аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.
Уже 58 обращений получено от граждан Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в МИД Украины в четверг, разъяснив ситуацию с возможностью полетов из региона, пишет УНН.
В течение 4 марта на "горячую линию" Министерства иностранных дел поступило 4 обращения граждан Украины относительно обострения ситуации с безопасностью (преимущественно из-за отмены авиарейсов). Всего с 28 февраля на "горячую линию" МИД поступило 58 обращений граждан
По данным МИД, по состоянию на 09:00 5 марта воздушное пространство остается закрытым в Израиле, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иране и Ираке.
Вечером 4 марта аэропорт им. Бен-Гуриона начал прием эвакуационных рейсов израильских авиакомпаний на посадку для возвращения граждан Израиля в страну.
"В Дубае (ОАЭ) осуществляется запуск авиарейсов в тестовом режиме. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме", - указали в МИД.
МИД также предоставил ссылки на формы для оповещения о ситуации и получения оперативной связи дипломатическими учреждениями и общие контакты, по которым граждане могут получить информацию и консульскую помощь.
На Ближнем Востоке сообщают о новых атаках - 6 раненых в Абу-Даби, Катар под ракетным ударом, инцидент вблизи авиабазы на Кипре05.03.26, 13:24 • 2278 просмотров