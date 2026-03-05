От украинцев получено уже 58 обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке - МИД

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 1460 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 2168 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 4466 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 6408 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 11341 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 13830 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 36479 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 69607 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 77184 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 80844 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 17093 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 87090 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 10862 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 8028 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 17631 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 1532 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 3472 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 25647 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 41775 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 45481 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 52403 просмотра
От украинцев получено уже 58 обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке - МИД

Киев • УНН

 • 36 просмотра

МИД Украины получил 58 обращений от граждан с 28 февраля из-за обострения на Ближнем Востоке. Воздушное пространство остается закрытым в некоторых странах, но аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме.

От украинцев получено уже 58 обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке - МИД

Уже 58 обращений получено от граждан Украины на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в МИД Украины в четверг, разъяснив ситуацию с возможностью полетов из региона, пишет УНН.

В течение 4 марта на "горячую линию" Министерства иностранных дел поступило 4 обращения граждан Украины относительно обострения ситуации с безопасностью (преимущественно из-за отмены авиарейсов). Всего с 28 февраля на "горячую линию" МИД поступило 58 обращений граждан

- сообщили в МИД.

По данным МИД, по состоянию на 09:00 5 марта воздушное пространство остается закрытым в Израиле, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иране и Ираке.

Вечером 4 марта аэропорт им. Бен-Гуриона начал прием эвакуационных рейсов израильских авиакомпаний на посадку для возвращения граждан Израиля в страну.

"В Дубае (ОАЭ) осуществляется запуск авиарейсов в тестовом режиме. Аэропорты Иордании, Саудовской Аравии, Ливана и Омана работают в штатном режиме", - указали в МИД.

МИД также предоставил ссылки на формы для оповещения о ситуации и получения оперативной связи дипломатическими учреждениями и общие контакты, по которым граждане могут получить информацию и консульскую помощь.

На Ближнем Востоке сообщают о новых атаках - 6 раненых в Абу-Даби, Катар под ракетным ударом, инцидент вблизи авиабазы на Кипре05.03.26, 13:24 • 2278 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Израиль
Ирак
Ливан
Иордания
Дубай
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Украина
Иран