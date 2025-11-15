Від 1,5 до 3,5 черги: у неділю графіки відключень діятимуть для більшості областей України
Київ • УНН
16 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень світла до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться протягом доби через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
У неділю, 16 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 3,5 черг. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.
16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Обсяг обмежень діятимуть таким чином:
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень від 1 до 3,5 черг;
- з 00:00 до 23:59 діятимуть також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.
Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Тож людей закликають слідувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
