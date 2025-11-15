Від 1,5 до 3,5 черги: у неділю графіки відключень діятимуть для більшості областей України

$42.060.00
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16648 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29483 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28578 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44194 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41597 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36042 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28645 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19024 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68676 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
За перші два години заявку на отримання "Зимової підтримки" оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68676 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto

Ексклюзив

14 листопада, 13:14 • 63170 перегляди
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63170 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43737 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo

Ексклюзив

14 листопада, 09:52 • 68490 перегляди
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68490 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295955 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20339 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68676 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25691 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41976 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36328 перегляди
Від 1,5 до 3,5 черги: у неділю графіки відключень діятимуть для більшості областей України

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

16 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень світла до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться протягом доби через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Від 1,5 до 3,5 черги: у неділю графіки відключень діятимуть для більшості областей України

У неділю, 16 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 3,5 черг. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.

16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

- йдеться у повідомленні.

Обсяг обмежень діятимуть таким чином:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень від 1 до 3,5 черг;
    • з 00:00 до 23:59 діятимуть також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

      Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Тож людей закликають слідувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

      Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго15.11.25, 14:20 • 3148 переглядiв

      Ольга Розгон

