От 1,5 до 3,5 очереди: в воскресенье графики отключений будут действовать для большинства областей Украины
Киев • УНН
16 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений света до 3,5 очередей. Ограничения будут применяться в течение суток из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
В воскресенье, 16 ноября, в Украине продолжат действовать графики отключений света по графикам. Они продлятся в течение всех суток в объеме до 3,5 очередей. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.
16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Объем ограничений будет действовать следующим образом:
- с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений от 1 до 3,5 очередей;
- с 00:00 до 23:59 будут действовать также графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
Также в "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому людей призывают следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
