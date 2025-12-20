Великий енергопостачальник Румунії на тлі занепокоєнь про зв'язок з рф не став продавати контрольний пакет угорській MVM

$42.340.00
49.590.00
ukenru
14:15 • 2796 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 12364 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 15862 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 17053 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 17895 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 16616 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 23589 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 38348 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 27387 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32921 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
87%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Доступ до фонтану Треві в Італії стане платним 20 грудня, 05:32 • 6180 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України20 грудня, 05:57 • 17689 перегляди
Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині20 грудня, 07:23 • 11685 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 8810 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 7400 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 71695 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 48841 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 56994 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 50811 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 75827 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Луїш Монтенегру
Білл Клінтон
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Крим
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 7714 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 23842 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 70802 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 51910 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 49411 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Фільм
Financial Times

Великий енергопостачальник Румунії на тлі занепокоєнь про зв'язок з рф не став продавати контрольний пакет угорській MVM

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Угорська державна енергетична компанія MVM Group та румунська E.ON Group розірвали угоду про придбання 68% частки E.ON Energie Romania та 98% частки E.ON Asist за взаємною згодою. Уряд Румунії не підтримав угоду через занепокоєння щодо зв'язків MVM з Росією.

Великий енергопостачальник Румунії на тлі занепокоєнь про зв'язок з рф не став продавати контрольний пакет угорській MVM

Угорська державна енергетична компанія MVM Group заявила, що її угода, підписана у 2024 році з румунською E.ON Group про придбання 68% частки E.ON Energie Romania та 98% частки E.ON Asist, розірвана за взаємною згодою, ідеться у заяві на сайті угорської компанії, пише УНН

Деталі

"Угода про купівлю компанією MVM Group у E.ON Group, підписана 16 грудня 2024 року, про придбання 68% акцій E.ON Energie Romania і 98% акцій E.ON Asist Complet сьогодні розривається за взаємною угодою", - ідеться у заяві.

MVM зазначила, що уряд Румунії не підтримує угоду, і що їй "жаль" з приводу цього.

Водночас MVM заявила, що "має намір і надалі зміцнювати безпеку поставок у регіоні за рахунок регіональної експансії". "MVM Group продовжує працювати над тим, щоб стати регіональним "хабом" у більшості областей енергетичної галузі, окрім торгівлі природним газом", - сказано у заяві.

Доповнення

E.ON оголосила про угоду, яка потребувала схвалення румунської влади, у грудні 2024 року. Як зазначає Bloomberg, Угорщина та угорські компанії, пов'язані з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, викликають підвищену увагу через тісні зв'язки Будапешта з росією. Угорська енергетична компанія, як зауважує Bloomberg, імпортує російський газ і управляє єдиною в країні атомною електростанцією, яка проходить масштабну реконструкцію під керівництвом росії.

Як зазначає Reuters, MVM отримує значну частину газу з росії, на відміну від енергопостачальників у більшості європейських країн, і Міністерство енергетики Румунії заявило в січні, що продаж може бути заблоковано з міркувань безпеки. Міністерство енергетики Румунії заявляло, що стурбоване зв'язками MVM з росією та можливістю того, що румунський енергопостачальник може бути проданий пізніше організації за межами ЄС.

E.ON Energie Romania є одним з найбільших постачальників газу та електроенергії в Румунії, обслуговуючи близько 3,4 мільйона клієнтів.

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Reuters
Bloomberg
Європейський Союз
Румунія
Угорщина
Віктор Орбан