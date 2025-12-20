Великий енергопостачальник Румунії на тлі занепокоєнь про зв'язок з рф не став продавати контрольний пакет угорській MVM
Київ • УНН
Угорська державна енергетична компанія MVM Group та румунська E.ON Group розірвали угоду про придбання 68% частки E.ON Energie Romania та 98% частки E.ON Asist за взаємною згодою. Уряд Румунії не підтримав угоду через занепокоєння щодо зв'язків MVM з Росією.
Угорська державна енергетична компанія MVM Group заявила, що її угода, підписана у 2024 році з румунською E.ON Group про придбання 68% частки E.ON Energie Romania та 98% частки E.ON Asist, розірвана за взаємною згодою, ідеться у заяві на сайті угорської компанії, пише УНН.
Деталі
"Угода про купівлю компанією MVM Group у E.ON Group, підписана 16 грудня 2024 року, про придбання 68% акцій E.ON Energie Romania і 98% акцій E.ON Asist Complet сьогодні розривається за взаємною угодою", - ідеться у заяві.
MVM зазначила, що уряд Румунії не підтримує угоду, і що їй "жаль" з приводу цього.
Водночас MVM заявила, що "має намір і надалі зміцнювати безпеку поставок у регіоні за рахунок регіональної експансії". "MVM Group продовжує працювати над тим, щоб стати регіональним "хабом" у більшості областей енергетичної галузі, окрім торгівлі природним газом", - сказано у заяві.
Доповнення
E.ON оголосила про угоду, яка потребувала схвалення румунської влади, у грудні 2024 року. Як зазначає Bloomberg, Угорщина та угорські компанії, пов'язані з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, викликають підвищену увагу через тісні зв'язки Будапешта з росією. Угорська енергетична компанія, як зауважує Bloomberg, імпортує російський газ і управляє єдиною в країні атомною електростанцією, яка проходить масштабну реконструкцію під керівництвом росії.
Як зазначає Reuters, MVM отримує значну частину газу з росії, на відміну від енергопостачальників у більшості європейських країн, і Міністерство енергетики Румунії заявило в січні, що продаж може бути заблоковано з міркувань безпеки. Міністерство енергетики Румунії заявляло, що стурбоване зв'язками MVM з росією та можливістю того, що румунський енергопостачальник може бути проданий пізніше організації за межами ЄС.
E.ON Energie Romania є одним з найбільших постачальників газу та електроенергії в Румунії, обслуговуючи близько 3,4 мільйона клієнтів.