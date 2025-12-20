$42.340.00
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 72262 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 49326 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 57460 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 51274 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 76279 просмотра
Крупный энергопоставщик Румынии на фоне опасений о связи с рф не стал продавать контрольный пакет венгерской MVM

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Венгерская государственная энергетическая компания MVM Group и румынская E.ON Group расторгли соглашение о приобретении 68% доли E.ON Energie Romania и 98% доли E.ON Asist по взаимному согласию. Правительство Румынии не поддержало сделку из-за опасений относительно связей MVM с Россией.

Крупный энергопоставщик Румынии на фоне опасений о связи с рф не стал продавать контрольный пакет венгерской MVM

Венгерская государственная энергетическая компания MVM Group заявила, что ее соглашение, подписанное в 2024 году с румынской E.ON Group о приобретении 68% доли E.ON Energie Romania и 98% доли E.ON Asist, расторгнуто по взаимному согласию, говорится в заявлении на сайте венгерской компании, пишет УНН

Детали

"Соглашение о покупке компанией MVM Group у E.ON Group, подписанное 16 декабря 2024 года, о приобретении 68% акций E.ON Energie Romania и 98% акций E.ON Asist Complet сегодня расторгается по взаимному соглашению", - говорится в заявлении.

MVM отметила, что правительство Румынии не поддерживает сделку, и что ей "жаль" по этому поводу.

В то же время MVM заявила, что "намерена и в дальнейшем укреплять безопасность поставок в регионе за счет региональной экспансии". "MVM Group продолжает работать над тем, чтобы стать региональным "хабом" в большинстве областей энергетической отрасли, помимо торговли природным газом", - сказано в заявлении.

Дополнение

E.ON объявила о сделке, которая требовала одобрения румынских властей, в декабре 2024 года. Как отмечает Bloomberg, Венгрия и венгерские компании, связанные с премьер-министром Виктором Орбаном, вызывают повышенное внимание из-за тесных связей Будапешта с россией. Венгерская энергетическая компания, как отмечает Bloomberg, импортирует российский газ и управляет единственной в стране атомной электростанцией, которая проходит масштабную реконструкцию под руководством россии.

Как отмечает Reuters, MVM получает значительную часть газа из россии, в отличие от энергопоставщиков в большинстве европейских стран, и Министерство энергетики Румынии заявило в январе, что продажа может быть заблокирована из соображений безопасности. Министерство энергетики Румынии заявляло, что обеспокоено связями MVM с россией и возможностью того, что румынский энергопоставщик может быть продан позже организации за пределами ЕС.

E.ON Energie Romania является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Румынии, обслуживая около 3,4 миллиона клиентов.

Юлия Шрамко

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Reuters
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Румыния
Венгрия
Виктор Орбан