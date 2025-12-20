Крупный энергопоставщик Румынии на фоне опасений о связи с рф не стал продавать контрольный пакет венгерской MVM
Киев • УНН
Венгерская государственная энергетическая компания MVM Group и румынская E.ON Group расторгли соглашение о приобретении 68% доли E.ON Energie Romania и 98% доли E.ON Asist по взаимному согласию. Правительство Румынии не поддержало сделку из-за опасений относительно связей MVM с Россией.
Венгерская государственная энергетическая компания MVM Group заявила, что ее соглашение, подписанное в 2024 году с румынской E.ON Group о приобретении 68% доли E.ON Energie Romania и 98% доли E.ON Asist, расторгнуто по взаимному согласию, говорится в заявлении на сайте венгерской компании, пишет УНН.
Детали
"Соглашение о покупке компанией MVM Group у E.ON Group, подписанное 16 декабря 2024 года, о приобретении 68% акций E.ON Energie Romania и 98% акций E.ON Asist Complet сегодня расторгается по взаимному соглашению", - говорится в заявлении.
MVM отметила, что правительство Румынии не поддерживает сделку, и что ей "жаль" по этому поводу.
В то же время MVM заявила, что "намерена и в дальнейшем укреплять безопасность поставок в регионе за счет региональной экспансии". "MVM Group продолжает работать над тем, чтобы стать региональным "хабом" в большинстве областей энергетической отрасли, помимо торговли природным газом", - сказано в заявлении.
Дополнение
E.ON объявила о сделке, которая требовала одобрения румынских властей, в декабре 2024 года. Как отмечает Bloomberg, Венгрия и венгерские компании, связанные с премьер-министром Виктором Орбаном, вызывают повышенное внимание из-за тесных связей Будапешта с россией. Венгерская энергетическая компания, как отмечает Bloomberg, импортирует российский газ и управляет единственной в стране атомной электростанцией, которая проходит масштабную реконструкцию под руководством россии.
Как отмечает Reuters, MVM получает значительную часть газа из россии, в отличие от энергопоставщиков в большинстве европейских стран, и Министерство энергетики Румынии заявило в январе, что продажа может быть заблокирована из соображений безопасности. Министерство энергетики Румынии заявляло, что обеспокоено связями MVM с россией и возможностью того, что румынский энергопоставщик может быть продан позже организации за пределами ЕС.
E.ON Energie Romania является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Румынии, обслуживая около 3,4 миллиона клиентов.