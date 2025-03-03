"Велика п'ятірка" країн НАТО провела термінову відеоконференцію щодо України
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну зустріч з представниками п'яти європейських країн НАТО. Учасники підтвердили подальшу політичну та військову підтримку України, наступна зустріч запланована на 12 березня в Парижі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну конференцію міністрів оборони п'яти європейських країн НАТО, на якій посадовці підтвердили свою подальшу політичну і військову підтримку України. Про це інформує видання MDR, передає УНН.
Деталі
В понеділок, 03 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скликав так звану "Групу п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща. У режимі відеоконференції міністри та їхні представники скоординували подальшу політичну та військову підтримку України.
Всі погоджуються, що Україна може розраховувати на подальшу і широку підтримку "Великої п'ятірки"
Зазначається, що відеоконференція відбулася після скандалу на зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Наступна зустріч "Групи п'яти" у форматі міністрів оборони запланована на 12 березня в Парижі.
Нагадаємо
На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.
Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC02.03.25, 13:11 • 104706 переглядiв