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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Велика п'ятірка" країн НАТО провела термінову відеоконференцію щодо України

Київ • УНН

 • 74728 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну зустріч з представниками п'яти європейських країн НАТО. Учасники підтвердили подальшу політичну та військову підтримку України, наступна зустріч запланована на 12 березня в Парижі.

"Велика п'ятірка" країн НАТО провела термінову відеоконференцію щодо України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів віртуальну конференцію міністрів оборони п'яти європейських країн НАТО, на якій посадовці підтвердили свою подальшу політичну і військову підтримку України. Про це інформує видання MDR, передає УНН.

Деталі

В понеділок, 03 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скликав так звану "Групу п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща. У режимі відеоконференції міністри та їхні представники скоординували подальшу політичну та військову підтримку України.

Всі погоджуються, що Україна може розраховувати на подальшу і широку підтримку "Великої п'ятірки"

– заявили в оборонному відомстві Німеччини.

Зазначається, що відеоконференція відбулася після скандалу на зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Наступна зустріч "Групи п'яти" у форматі міністрів оборони запланована на 12 березня в Парижі. 

Нагадаємо

На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.

Туск закликав європейських лідерів посилити східний фланг НАТО - BBC02.03.25, 13:11 • 104706 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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