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"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

Киев • УНН

 • 74719 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус провел виртуальную встречу с представителями пяти европейских стран НАТО. Участники подтвердили дальнейшую политическую и военную поддержку Украины, следующая встреча запланирована на 12 марта в Париже.

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус провел виртуальную конференцию министров обороны пяти европейских стран НАТО, на которой чиновники подтвердили свою дальнейшую политическую и военную поддержку Украины. Об этом информирует издание MDR, передает УНН.

Детали

В понедельник, 03 марта министр обороны Германии Борис Писториус собрал так называемую "Группу пяти", в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. В режиме видеоконференции министры и их представители скоординировали дальнейшую политическую и военную поддержку Украины.

Все согласны, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Большой пятерки"

– заявили в оборонном ведомстве Германии.

Указывается, что видеоконференция состоялась после скандала на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Следующая встреча "Группы пяти" в формате министров обороны запланирована на 12 марта в Париже. 

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На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC02.03.25, 13:11 • 104706 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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