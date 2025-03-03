"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус провел виртуальную встречу с представителями пяти европейских стран НАТО. Участники подтвердили дальнейшую политическую и военную поддержку Украины, следующая встреча запланирована на 12 марта в Париже.
Министр обороны Германии Борис Писториус провел виртуальную конференцию министров обороны пяти европейских стран НАТО, на которой чиновники подтвердили свою дальнейшую политическую и военную поддержку Украины. Об этом информирует издание MDR, передает УНН.
Детали
В понедельник, 03 марта министр обороны Германии Борис Писториус собрал так называемую "Группу пяти", в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. В режиме видеоконференции министры и их представители скоординировали дальнейшую политическую и военную поддержку Украины.
Все согласны, что Украина может рассчитывать на дальнейшую и широкую поддержку "Большой пятерки"
Указывается, что видеоконференция состоялась после скандала на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Следующая встреча "Группы пяти" в формате министров обороны запланирована на 12 марта в Париже.
Напоминаем
На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC02.03.25, 13:11 • 104706 просмотров