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Європейські лідери готові вести переговори для миру в Україні з активною роллю США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34902 перегляди

На саміті в Лондоні європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні, але підкреслили необхідність активної участі США. Велика Британія, Італія та інші країни ЄС висловили готовність до співпраці, проте деякі лідери зберігають обережність.

Європейські лідери готові вести переговори для миру в Україні з активною роллю США - ЗМІ

Європейські лідери обговорили кроки до миру в Україні на саміті в Лондоні. Вони готові діяти, але для реального прогресу важлива підтримка США. Зокрема, під час недільного саміту в Лондоні було досягнуто перших ознак прогресу. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

"Вільний світ потребує нового лідера", — заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Проте, європейські країни все ще стикаються з проблемами у створенні єдиного плану для досягнення миру, і багато з них віддають перевагу тісній співпраці з США.

"Велика Британія готова підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі разом з іншими", — сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір  Стармер журналістам після переговорів.

Італійський прем'єр Джорджія Мелоні також висловила готовність допомогти через свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб налагодити діалог між Європою та США.

При цьому деякі європейські лідери, такі як канцлер Німеччини Олаф Шольц, і президент Польщі Дональд Туск, зберігають обережність і не готові на даний момент брати на себе ініціативу щодо надсилання миротворців до України.

Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні02.03.25, 14:59 • 28548 переглядiв

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла презентувати "всеосяжний план" щодо оборони на саміті ЄС, що відбудеться 6 березня, однак ця заява викликала критику через затримки в реалізації обіцянок, зокрема у сфері підтримки України:

"Ми маємо працювати швидше, щоб виконати свої зобов’язання," — сказала фон дер Ляєн.

Європейські країни прагнуть створити фундамент для мирного процесу в Україні, однак для цього потрібно, щоб США активно долучилися до зусиль Європи та підтвердили свою підтримку у мирних переговорах. "Ми повинні виконати важку роботу, але зусилля повинні мати сильну підтримку США," — наголосив Стармер.

"Європа прокинулася"- Туск після саміту щодо України в Лондоні02.03.25, 20:00 • 31815 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Кая Каллас
Джорджа Мелоні
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