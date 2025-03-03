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Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

Киев • УНН

 • 34901 просмотра

На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.

Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

Европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине на саммите в Лондоне. Они готовы действовать, но для реального прогресса важна поддержка США. В частности, во время воскресного саммита в Лондоне были достигнуты первые признаки прогресса. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

«Свободный мир нуждается в новом лидере», - заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Тем не менее, европейские страны все еще сталкиваются с проблемами в создании единого плана для достижения мира, и многие из них предпочитают тесное сотрудничество с США.

«Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе вместе с другими», - сказал премьер-министр Великобритании Кир  Стармер журналистам после переговоров.

Итальянский премьер Джорджия Мелони также выразила готовность помочь через свои хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы наладить диалог между Европой и США.

При этом некоторые европейские лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, и президент Польши Дональд Туск, сохраняют осторожность и не готовы на данный момент брать на себя инициативу по отправке миротворцев в Украину.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить «всеобъемлющий план» по обороне на саммите ЕС, который состоится 6 марта, однако это заявление вызвало критику из-за задержек в реализации обещаний, в частности в сфере поддержки Украины:

«Мы должны работать быстрее, чтобы выполнить свои обязательства,» - сказала фон дер Ляйен.

Европейские страны стремятся создать фундамент для мирного процесса в Украине, однако для этого нужно, чтобы США активно присоединились к усилиям Европы и подтвердили свою поддержку в мирных переговорах. «Мы должны выполнить тяжелую работу, но усилия должны иметь сильную поддержку США», - подчеркнул Стармер.

"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне02.03.25, 20:00 • 31815 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Кир Стармер
Кайя Каллас
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Европейский Союз
Олаф Шольц
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