Велосипедист травмувався на Львівщині під час спуску з гори - ДСНС

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
Ексклюзив
13:46 • 1126 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 3422 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 6502 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 19864 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 19349 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 25588 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 78699 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 73842 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 45577 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

9 червня, 06:30 • 46054 перегляди

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.4м/с
41%
751мм
Популярнi новини

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки

9 червня, 06:13 • 69217 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42230 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

08:28 • 47428 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

09:23 • 66703 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 58735 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 19864 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 59012 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 78699 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 104999 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 92752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

09:31 • 25382 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42452 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 73842 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 108111 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 130466 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

Велосипедист травмувався на Львівщині під час спуску з гори - ДСНС

Київ • УНН

 • 266 перегляди

39-річний велосипедист травмувався під час активного відпочинку у горах Львівщини. Рятувальники спустили його до підніжжя гори й передали медикам для госпіталізації.

Велосипедист травмувався на Львівщині під час спуску з гори - ДСНС

На Львівщині 39-річний велосипедист отримав травми під час спуску з гори Високий Верх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Інцидент стався під час активного відпочинку в горах. Під час спуску чоловік травмувався, тож на місце події прибули надзвичайники та медики.

Рятувальники Славського гірського пошуково-рятувального відділення за допомогою медичної дошки знерухомили постраждалого, після чого наклали шийний комірець, спустили його до підніжжя гори й передали медикам для подальшої госпіталізації

- йдеться у повідомленні.

ДСНС не уточнює стан постраждалого на момент госпіталізації.  

Нагадаємо

На гірськолижному курорті у Львівській області загинув 12-річний хлопчик з Києва. Дитина отримала смертельну травму голови після падіння під час спуску на лижах.

Едгарс Рінкевичс отримав серйозну травму руки, впавши з велосипеда.

У Харкові автомобіль ТЦК збив велосипедиста, який раптово звернув у бік авто.

В Ужгороді 16 дітей постраждали, з них 3 отримали серйозні травми, в тому числі переломи ніг і забої хребта, коли в мотузковому парку обірвався трос, в результаті чого вони впали з висоти 1,5 метра.

У Дніпровському районі Києва 14-річний підліток впав з канатної траси. Хлопчика госпіталізували з численними травмами, поліція відкрила кримінальне провадження.

З Дніпра дістали тіло 20-річного хлопця, який вчора впав з атракціону через обрив троса. Поліція відкрила провадження.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Суспільство
Львівська область
Едгарс Рінкевичс
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)
Ужгород
Kyiv
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9