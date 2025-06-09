Велосипедист травмувався на Львівщині під час спуску з гори - ДСНС
Київ • УНН
39-річний велосипедист травмувався під час активного відпочинку у горах Львівщини. Рятувальники спустили його до підніжжя гори й передали медикам для госпіталізації.
На Львівщині 39-річний велосипедист отримав травми під час спуску з гори Високий Верх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Інцидент стався під час активного відпочинку в горах. Під час спуску чоловік травмувався, тож на місце події прибули надзвичайники та медики.
Рятувальники Славського гірського пошуково-рятувального відділення за допомогою медичної дошки знерухомили постраждалого, після чого наклали шийний комірець, спустили його до підніжжя гори й передали медикам для подальшої госпіталізації
ДСНС не уточнює стан постраждалого на момент госпіталізації.
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