Президент Латвії зламав руку під час велопрогулянки
Київ • УНН
Едгарс Рінкевичс отримав серйозну травму руки, впавши з велосипеда. Президенту наклали гіпс, але це не вплине на його робочий графік.
Президент Латвії Едгарc Рінкевичc під час катання велосипедом серйозно травмував руку. Після надання допомоги медики наклали йому на праву руку гіпс, повідомляє Delfi, пише УНН.
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Інцидент трапився в суботу, 28 вересня, коли Рінкевичс здійснював велопрогулянку маршрутом Олайне-Далбе-Олайне. Наступного дня він вирушив до лікарні Травматології та ортопедії, де лікарі виявили у нього переломи та наклали гіпсову пов'язку.
Про невдале падіння з велосипеда президент Латвії повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Велосипедний сезон завершився. Велике спасибі доктору Крішсу Розенбергсу та колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі", - написав Рінкевичс у соцмережі.
Радник президента Латвії з питань зв'язків із громадськістю Мартінш Дрегеріс уточнив агентству LETA, що Рінкевичс при падінні з велосипеда зламав зап'ястя на правій руці і палець на лівій руці.
За словами Дрегеріса, на роботу президента Латвії травма не вплине. Рінкевичс може писати та підписувати документи. Жодних змін на порядку денному наступного тижня у нього не планується.
Нагадаємо
Торік канцлер ФРН Шольц опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) фото після отриманої під час занять спортом травми: у нього були пов'язка на оці і подряпане обличчя.