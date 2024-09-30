Президент Латвии сломал руку во время велопрогулки
Киев • УНН
Эдгарс Ринкевичс получил серьезную травму руки, упав с велосипеда. Президенту наложили гипс, но это не повлияет на его рабочий график.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время катания на велосипеде серьезно травмировал руку. После оказания помощи медики наложили ему на правую руку гипс, сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, когда Ринкевичс совершал велопрогулку по маршруту Олайне-Далбе-Олайне. На следующий день он отправился в больницу Травматологии и ортопедии, где врачи обнаружили у него переломы и наложили гипсовую повязку.
О неудачном падении с велосипеда президент Латвии сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи - лучшие в мире", - написал Ринкевичс в соцсети.
Советник президента Латвии по вопросам связей с общественностью Мартинш Дрегерис уточнил агентству LETA, что Ринкевичс при падении с велосипеда сломал запястье на правой руке и палец на левой руке.
По словам Дрегериса, на работу президента Латвии травма не повлияет. Ринкевичс может писать и подписывать документы. Никаких изменений в повестке дня на следующей неделе у него не планируется.
Напомним
В прошлом году канцлер ФРГ Шольц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) фото после полученной во время занятий спортом травмы: у него были повязка на глазу и поцарапанное лицо.