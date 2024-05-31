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Падіння дітей з висоти після обриву троса в мотузковому парку в Ужгороді: відкрито провадження

Падіння дітей з висоти після обриву троса в мотузковому парку в Ужгороді: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 21891 перегляди

30 травня в Ужгороді 16 дітей постраждали, з них 3 отримали серйозні травми, в тому числі переломи ніг і забої хребта, коли в мотузковому парку обірвався трос, в результаті чого вони впали з висоти 1,5 метра.

Через інцидент з обривом троса у мотузковому парку в Ужгороді, де постраждали 16 дітей, 2 з яких отримали переломи ніг і одна - забій хребта, відкрито кримінальне провадження, повідомили в поліції області, пише УНН.

Деталі

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

За заключенням медиків, у двох з потерпілих дівчат діагностовано переломи ніг, ще в однієї - забій поперекового відділу хребта. Ще 13 дітей отримали незначні тілесні ушкодження, забої та подряпини.

Доповнення

30 травня до поліції надійшло повідомлення про травмування дітей у одному з парків Ужгорода. під час проходження маршруту мотузковим парком групою дітей обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 м на землю впали діти. Спочатку було відомо про 16 травмованих.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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