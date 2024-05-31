Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство
Киев • УНН
30 мая в Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.
Из-за инцидента с обрывом троса в веревочном парке в Ужгороде, где пострадали 16 детей, 2 из которых получили переломы ног и один - ушиб позвоночника, открыто уголовное производство, сообщили в полиции области, пишет УНН.
Детали
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
По заключению медиков, у двух из пострадавших девочек диагностированы переломы ног, еще у одной - ушиб поясничного отдела позвоночника. Еще 13 детей получили незначительные телесные повреждения, ушибы и царапины.
Дополнение
30 мая в полицию поступило сообщение о травмировании детей в одном из парков Ужгорода. Во время прохождения маршрута по веревочному парку группой детей оборвался трос. Вследствие этого с высоты ориентировочно 1,5 м на землю упали дети. Сначала было известно о 16 травмированных.
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго
Популярные
В столице прогремели взрывы
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
В Киевской области работает противовоздушная оборона
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство
30 мая в Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности
Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский
Польша готовит очередной военной помощи Украине.
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА
Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
В течение эпидемического сезона зарегистрировано около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон.
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD
Tesla инициировала процедуры в Китае для регистрации своего программного обеспечения «полного автономного вождения " (FSD), которое позволит тестировать его на дорогах общего пользования перед развертыванием для клиентов.
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша
Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части
Должностное лицо воинской части в Одесской области разрешило бухгалтеру незаконно перевести на свой банковский счет более 4 миллионов гривен, предназначенных для выплат бойцам.
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго
Из-за вражеской атаки в Киеве около 600 абонентов остались без электричества, а непогода привела к отключению электроэнергии в более чем 60 населенных пунктах Хмельницкой и Закарпатской областей, затронув около 6800 абонентов.