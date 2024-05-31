Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

Из-за инцидента с обрывом троса в веревочном парке в Ужгороде, где пострадали 16 детей, 2 из которых получили переломы ног и один - ушиб позвоночника, открыто уголовное производство, сообщили в полиции области, пишет УНН.

Детали

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

По заключению медиков, у двух из пострадавших девочек диагностированы переломы ног, еще у одной - ушиб поясничного отдела позвоночника. Еще 13 детей получили незначительные телесные повреждения, ушибы и царапины.

Дополнение

30 мая в полицию поступило сообщение о травмировании детей в одном из парков Ужгорода. Во время прохождения маршрута по веревочному парку группой детей оборвался трос. Вследствие этого с высоты ориентировочно 1,5 м на землю упали дети. Сначала было известно о 16 травмированных.