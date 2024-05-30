Впали з висоти орієнтовно 1,5 м: у мотузковому парку Ужгорода постраждали 16 дітей
Київ • УНН
16 дітей отримали травми після того, як у мотузковому парку в Ужгороді обірвався трос, внаслідок чого вони впали з висоти близько 1,5 метрів.
В одному з парків Ужгорода травмувались 16 дітей. Як повідомили у поліції Закарпатської області, на одній з локацій мотузкового парку обірвався трос і група дітей впала на землю, передає УНН.
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Сьогодні, 30 травня, до поліції надійшло повідомлення про травмування дітей у одному з парків Ужгорода.
За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5м на землю впали діти.
Наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю.
На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події.