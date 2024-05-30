Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов
Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления
Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно
Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге
Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции
Юсов о катерах рф "Тунец" в Крыму: не подлежат восстановлению
Популярные
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей
16 детей получили травмы после того, как в веревочном парке в Ужгороде оборвался трос, в результате чего они упали с высоты около 1,5 метра.
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT
НАТО имеет только 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты своего восточного фланга, согласно собственным внутренним расчетам НАТО.
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО
Украина все еще может выиграть войну при постоянной и надежной поддержке союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что никто не дождется Майдана в Грузии.
рф действительно сконцентрировала все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях - Синегубов
россия сосредоточила все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях в Харьковской области, но может также активизировать действия на Золочевском направлении.
Из-за низкого количества призывников в оккупированном Крыму россияне хотят усилить мобилизацию - Центр нацсопротивления
Россияне в оккупированном Крыму не выполнили план призыва жителей в российскую армию, поэтому захватчики планируют усилить принудительные мобилизационные мероприятия на полуострове.
Украина запретит экспорт сахара в страны ЕС до конца года: что известно
Украина запретит экспорт сахара в ЕС до конца 2023 года, поскольку квота в размере 262 тыс. тонн уже исчерпана.
Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге
Ожидается, что Украина получит миллион снарядов до конца года благодаря чешской инициативе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Прагу.
Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции
Представитель Министерства обороны Китая в Цянь заявил, что Китай ответственно относится к экспорту военной продукции, реагируя на обвинения Соединенных Штатов в поддержке российской оборонной промышленности, и подчеркнул стремление Китая к мирному урегулированию конфликта.
Юсов о катерах рф "Тунец" в Крыму: не подлежат восстановлению
Два российских катера типа "Тунец" были полностью уничтожены и восстановлению не подлежат, несмотря на усилия россии по их защите с использованием беспрецедентных средств авиации, стрелкового оружия, артиллерии и инженерных сооружений.