Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей

В одном из парков Ужгорода травмировались 16 детей. Как сообщили в полиции Закарпатской области, на одной из локаций веревочного парка оборвался трос и группа детей упала на землю, передает УНН.

Детали

Сегодня, 30 мая, в полицию поступило сообщение о травмировании детей в одном из парков Ужгорода.

По результатам проведения первоочередных следственных действий правоохранителям удалось установить, что во время того, как группа детей проходила маршрут по веревочному парку, на локации оборвался трос. Вследствие этого с высоты ориентировочно 1,5 м на землю упали дети.

Сейчас известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние пострадавшие получили телесные повреждения, не несущие угрозу их жизни.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. В полиции определяются с правовой квалификацией события.