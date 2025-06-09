Велосипедист травмировался во Львовской области во время спуска с горы - ГСЧС
Киев • УНН
39-летний велосипедист травмировался во время активного отдыха в горах Львовской области. Спасатели спустили его к подножию горы и передали медикам для госпитализации.
Во Львовской области 39-летний велосипедист получил травмы во время спуска с горы Высокий Верх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Инцидент произошел во время активного отдыха в горах. Во время спуска мужчина травмировался, поэтому на место происшествия прибыли чрезвычайники и медики.
Спасатели Славского горного поисково-спасательного отделения с помощью медицинской доски обездвижили пострадавшего, после чего наложили шейный воротник, спустили его к подножию горы и передали медикам для дальнейшей госпитализации
ГСЧС не уточняет состояние пострадавшего на момент госпитализации.
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