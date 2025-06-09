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Велосипедист травмировался во Львовской области во время спуска с горы - ГСЧС

Киев • УНН

 • 222 просмотра

39-летний велосипедист травмировался во время активного отдыха в горах Львовской области. Спасатели спустили его к подножию горы и передали медикам для госпитализации.

Велосипедист травмировался во Львовской области во время спуска с горы - ГСЧС

Во Львовской области 39-летний велосипедист получил травмы во время спуска с горы Высокий Верх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Инцидент произошел во время активного отдыха в горах. Во время спуска мужчина травмировался, поэтому на место происшествия прибыли чрезвычайники и медики.

Спасатели Славского горного поисково-спасательного отделения с помощью медицинской доски обездвижили пострадавшего, после чего наложили шейный воротник, спустили его к подножию горы и передали медикам для дальнейшей госпитализации

- говорится в сообщении.

ГСЧС не уточняет состояние пострадавшего на момент госпитализации.  

Напомним

На горнолыжном курорте во Львовской области погиб 12-летний мальчик из Киева. Ребенок получил смертельную травму головы после падения во время спуска на лыжах.

Эдгарс Ринкевичс получил серьезную травму руки, упав с велосипеда.

В Харькове автомобиль ТЦК сбил велосипедиста, который внезапно свернул в сторону авто.

В Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.

В Днепровском районе Киева 14-летний подросток упал с канатной трассы. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами, полиция открыла уголовное производство.

Из Днепра достали тело 20-летнего парня, который вчера упал с аттракциона из-за обрыва троса. Полиция открыла производство.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Общество
Львовская область
Эдгарс Ринкевичс
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
Ужгород
Киев
Харьков
Tesla
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