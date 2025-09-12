В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
Компанія ДТЕК та американська Fluence завершили будівництво найбільшої у Східній Європі системи накопичення енергії (BESS). Проєкт забезпечить стабільне електропостачання українцям, попри атаки рф.
Компанія ДТЕК спільно з американською Fluence завершили будівництво найбільшої у Східній Європі системи накопичення енергії (BESS), яка забезпечуватиме українців стабільним електропостачанням навіть під час атак рф. Про це пише УНН із посиланням на сайт Посольства США в Україні.
Ми всі знаємо, що в цій війні є безліч фронтів, і один із них проходить безпосередньо через електростанції, підстанції та енергетичну інфраструктуру України
За її словами, цей проєкт демонструє, як американські інноваційні технології зміцнюють енергетичну безпеку України.
Посол також підкреслила, що всі комплектуючі постачалися від партнерів, які підтримують Україну, а терміни реалізації скорочені з двох років до шести місяців.
