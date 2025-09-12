В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 10477 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 21705 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 32096 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 20658 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 18461 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 24129 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14992 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16757 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14732 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14672 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
58%
755мм
Популярнi новини
Трамп не здасться, це дає надію на завершення руйнівної війни в Україні: Сійярто про розмову із РубіоPhoto11 вересня, 17:38 • 5536 перегляди
ФБР обіцяє 100 тис. доларів нагороди за інформацію про вбивство Чарлі Кірка11 вересня, 17:43 • 3824 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати11 вересня, 18:35 • 11473 перегляди
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 5464 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 4284 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 32097 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 24130 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 37886 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 51738 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 112343 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 14309 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 37885 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 25924 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 33752 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 98814 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-30

В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Компанія ДТЕК та американська Fluence завершили будівництво найбільшої у Східній Європі системи накопичення енергії (BESS). Проєкт забезпечить стабільне електропостачання українцям, попри атаки рф.

В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії

Компанія ДТЕК спільно з американською Fluence завершили будівництво найбільшої у Східній Європі системи накопичення енергії (BESS), яка забезпечуватиме українців стабільним електропостачанням навіть під час атак рф. Про це пише УНН із посиланням на сайт Посольства США в Україні.

Ми всі знаємо, що в цій війні є безліч фронтів, і один із них проходить безпосередньо через електростанції, підстанції та енергетичну інфраструктуру України

- зазначила посол США Джулі Девіс.

За її словами, цей проєкт демонструє, як американські інноваційні технології зміцнюють енергетичну безпеку України.

Посол також підкреслила, що всі комплектуючі постачалися від партнерів, які підтримують Україну, а терміни реалізації скорочені з двох років до шести місяців.

Нагадаємо

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, п'ять українських міст, включаючи Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одесу, залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. 

Тим часом YASNO радить українцям та бізнесу підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням восени. Рекомендовано запастися павербанками, ліхтариками та перевірити резервне живлення.

Вероніка Марченко

СуспільствоТехнології
Електроенергія
ДТЕК
Сполучені Штати Америки
Україна
Кривий Ріг
Миколаїв
Одеса
Суми
Харків