У YASNO порекомендували не панікувати, але запастись ліхтариками та павербанками

Через загрозу нових атак з боку росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак