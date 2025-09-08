У YASNO порекомендували не панікувати, але запастись ліхтариками та павербанками

$41.220.13
12:50 • 5414 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 29055 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 21859 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 19183 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 22293 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 24535 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25498 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28926 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40831 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62642 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 19902 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 51392 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 49799 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 61633 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 28086 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 6396 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 61853 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 49952 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 51559 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 138908 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 61853 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 36290 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 40462 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 71861 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 129403 перегляди
У YASNO порекомендували не панікувати, але запастись ліхтариками та павербанками

Київ • УНН

 • 494 перегляди

ЦПД РНБО радить українцям та бізнесу підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням восени. Рекомендовано запастися павербанками, ліхтариками та перевірити резервне живлення.

У YASNO порекомендували не панікувати, але запастись ліхтариками та павербанками

Через загрозу нових атак з боку росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак

- йдеться у повідомленні.

Коваленко порекамендував населенню і бізнесу бути готовими до різних сценаріїв.

Населенню

  • запастись, якщо ще раптом не придбали, пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
    • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
      • підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
        • тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

          Бізнесу

          • провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
            • можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

              І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати. Віримо в ЗСУ, дякуємо ППО, донатимо по можливості усім, хто потребує допомоги.

              - додав Коваленко.

              Десятки вибухів у Кременчуці: частина міста залишилася без світла07.09.25, 04:26 • 4766 переглядiв

              Ольга Розгон

              СуспільствоТехнології
              Електроенергія
              Збройні сили України
              Україна