У YASNO порекомендували не панікувати, але запастись ліхтариками та павербанками

ЦПД РНБО радить українцям та бізнесу підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням восени. Рекомендовано запастися павербанками, ліхтариками та перевірити резервне живлення.
Через загрозу нових атак з боку росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак
Коваленко порекамендував населенню і бізнесу бути готовими до різних сценаріїв.
Населенню
- запастись, якщо ще раптом не придбали, пауербанками, ліхтариками, або
перевірити справність наявних;
- продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
- підживлюйте усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
- тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Бізнесу
- провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки
резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
- можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.
І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати. Віримо в ЗСУ, дякуємо ППО, донатимо по можливості усім, хто потребує допомоги.
