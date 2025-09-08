$41.220.13
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 29106 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 21894 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 19221 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22317 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24543 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25508 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28931 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40837 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62656 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
В YASNO порекомендовали не паниковать, но запастись фонариками и павербанками

Киев • УНН

 • 510 просмотра

ЦПД СНБО советует украинцам и бизнесу подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением осенью. Рекомендовано запастись павербанками, фонариками и проверить резервное питание.

В YASNO порекомендовали не паниковать, но запастись фонариками и павербанками

Из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовыми к перебоям с электроснабжением этой осенью. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае, выводы по всем предыдущим атакам на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше бы не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак

- говорится в сообщении.

Коваленко порекомендовал населению и бизнесу быть готовыми к различным сценариям.

Населению

  • запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
    • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
      • подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
        • держите дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

          Бизнесу

          • провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;
            • можно подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.

              И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать. Верим в ВСУ, благодарим ПВО, донатим по возможности всем, кто нуждается в помощи.

              - добавил Коваленко.

              Ольга Розгон

