В YASNO порекомендовали не паниковать, но запастись фонариками и павербанками
Киев • УНН
ЦПД СНБО советует украинцам и бизнесу подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением осенью. Рекомендовано запастись павербанками, фонариками и проверить резервное питание.
Из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовыми к перебоям с электроснабжением этой осенью. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.
Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае, выводы по всем предыдущим атакам на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше бы не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак
Коваленко порекомендовал населению и бизнесу быть готовыми к различным сценариям.
Населению
- запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или
проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывайте все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
- держите дома запас воды и еды, которая быстро не портится.
Бизнесу
- провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки
резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;
- можно подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.
И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать. Верим в ВСУ, благодарим ПВО, донатим по возможности всем, кто нуждается в помощи.
