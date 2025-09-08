В YASNO порекомендовали не паниковать, но запастись фонариками и павербанками

Из-за угрозы новых атак со стороны России на энергетику страны украинцам и бизнесу советуют быть готовыми к перебоям с электроснабжением этой осенью. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы, особого оптимизма нет. В любом случае, выводы по всем предыдущим атакам на энергетическую инфраструктуру сделаны. Энергетики уже имеют опыт (лучше бы не имели, конечно), но они уже точно знают, что и как лучше делать в случае атак