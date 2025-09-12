В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии

Компания ДТЭК совместно с американской Fluence завершили строительство крупнейшей в Восточной Европе системы накопления энергии (BESS), которая будет обеспечивать украинцев стабильным электроснабжением даже во время атак РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Посольства США в Украине.

Мы все знаем, что в этой войне есть множество фронтов, и один из них проходит непосредственно через электростанции, подстанции и энергетическую инфраструктуру Украины - отметила посол США Джули Дэвис.

По ее словам, этот проект демонстрирует, как американские инновационные технологии укрепляют энергетическую безопасность Украины.

Посол также подчеркнула, что все комплектующие поставлялись от партнеров, поддерживающих Украину, а сроки реализации сокращены с двух лет до шести месяцев.

Напомним

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, пять украинских городов, включая Кривой Рог, Сумы, Харьков, Николаев и Одессу, остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак.

Тем временем YASNO советует украинцам и бизнесу подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением осенью. Рекомендовано запастись павербанками, фонариками и проверить резервное питание.