В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 сентября, 19:17 • 11032 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 22837 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 33146 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 21276 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 18962 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 24627 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 15098 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16818 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14789 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14724 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
75%
755мм
Популярные новости
Зеленский провел конструктивную встречу с Келлогом. Среди прочего говорили об убийствах Ирины Заруцкой и Чарли КиркаVideo11 сентября, 18:18 • 3258 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать11 сентября, 18:35 • 11875 просмотра
На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ11 сентября, 20:02 • 6394 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются23:40 • 4920 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 3792 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 33146 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 24627 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 38312 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 52047 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 112641 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 14473 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 38312 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 26059 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 33867 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 98929 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Компания ДТЭК и американская Fluence завершили строительство крупнейшей в Восточной Европе системы накопления энергии (BESS). Проект обеспечит стабильное электроснабжение украинцам, несмотря на атаки РФ.

В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии

Компания ДТЭК совместно с американской Fluence завершили строительство крупнейшей в Восточной Европе системы накопления энергии (BESS), которая будет обеспечивать украинцев стабильным электроснабжением даже во время атак РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Посольства США в Украине.

Мы все знаем, что в этой войне есть множество фронтов, и один из них проходит непосредственно через электростанции, подстанции и энергетическую инфраструктуру Украины

- отметила посол США Джули Дэвис.

По ее словам, этот проект демонстрирует, как американские инновационные технологии укрепляют энергетическую безопасность Украины.

Посол также подчеркнула, что все комплектующие поставлялись от партнеров, поддерживающих Украину, а сроки реализации сокращены с двух лет до шести месяцев.

Напомним

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, пять украинских городов, включая Кривой Рог, Сумы, Харьков, Николаев и Одессу, остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак.

Тем временем YASNO советует украинцам и бизнесу подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением осенью. Рекомендовано запастись павербанками, фонариками и проверить резервное питание.

Вероника Марченко

ОбществоТехнологии
Электроэнергия
ДТЭК
Соединённые Штаты
Украина
Кривой Рог
Николаев
Одесса
Сумы
Харьков