В Україні почалась сівба озимих культур: скільки вже засіяно
Київ • УНН
В Україні розпочалася осіння посівна кампанія, засіяно 727,5 тис. га озимих культур. Аграрії дев'яти областей приступили до сівби озимих зернових, а більшість регіонів сіють озимий ріпак.
Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.
Українські аграрії розпочали осінню посівну. Вже засіяно 727,5 тис. га. Сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей
Загалом посіяно 42,2 тис. га. Сільгоспвиробники майже всіх областей сіють озимий ріпак, якого посіяно 685,3 тис. га.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 39,9 тис. га;
- озимого ячменю – 1,1 тис. га;
- озимого жита – 1,2 тис. га;
- озимого ріпаку – 685,3 тис. га.
Аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей завершили сівбу озимого ріпаку.
