В Україні почалась сівба озимих культур: скільки вже засіяно

Ексклюзив
07:55 • 27662 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 41509 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 37946 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 24548 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22852 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24746 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37258 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50892 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28724 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49888 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26960 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 23607 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 5126 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 23396 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 16411 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 23529 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50892 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42670 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Індія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 16510 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 26061 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25261 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 94195 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51546 перегляди
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби

В Україні почалась сівба озимих культур: скільки вже засіяно

Київ • УНН

 • 148 перегляди

В Україні розпочалася осіння посівна кампанія, засіяно 727,5 тис. га озимих культур. Аграрії дев'яти областей приступили до сівби озимих зернових, а більшість регіонів сіють озимий ріпак.

В Україні почалась сівба озимих культур: скільки вже засіяно

Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише УНН.

Українські аграрії розпочали осінню посівну. Вже засіяно 727,5 тис. га. Сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей

- йдеться у повідомленні.

Загалом посіяно 42,2 тис. га. Сільгоспвиробники майже всіх областей сіють озимий ріпак, якого посіяно 685,3 тис. га.

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці – 39,9 тис. га;
    • озимого ячменю – 1,1 тис. га;
      • озимого жита – 1,2 тис. га;
        • озимого ріпаку – 685,3 тис. га.

          Аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей завершили сівбу озимого ріпаку.

          Нагадаємо

          Українські аграрії зібрали 19,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 5,3 млн га. Це становить 47% обмолочених площ.

          Ольга Розгон

          ЕкономікаАгроновини
          Чернівецька область
          Львівська область
          Вінницька область
          Тернопільська область
          Миколаївська область
          Київська область
          Кіровоградська область
          Полтавська область
          Волинська область
          Чернігівська область
          Херсонська область
          Україна