Україна зібрала вже майже 20 млн тонн нового врожаю: хто в лідерах
Київ • УНН
Українські аграрії зібрали 19,9 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 5,3 млн га. Це становить 47% обмолочених площ.
Українські аграрії під час жнив цього року зібрали вже майже 20 млн тонн зернових та зернобобових культур, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 8 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 19 909,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5 299,5 тис. га. Обмолочено вже 47% площ, засіяних цими культурами
Зокрема:
- пшениця – обмолочено 3 713,4 тис. га, намолочено – 14 914,1 тис. тонн;
- ячмінь – обмолочено 1 165,8 тис. га, намолочено – 4 250 тис. тонн;
- горох – обмолочено 223,7 тис. га намолочено – 541,2 тис. тонн
Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 195,1 тис. га і намолочено 203,6 тис. тонн.
Серед лідерів, зокрема:
- Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;
- Кіровоградська область – обмолочено 521 тис. га, намолочено – 2 161,6 тис. тонн.
- Полтавська область – обмолочено 361,3 тис. га, намолочено – 1 636,5 тис. тонн.
Ріпаку вже зібрано 2 538,2 тис. тонн на площі 1 023,4 тис. га.
Нацбанк знизив прогноз врожаю більшості культур: що вплинуло01.08.25, 12:21 • 4982 перегляди