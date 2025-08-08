Україна зібрала вже майже 20 млн тонн нового врожаю: хто в лідерах

Українські аграрії під час жнив цього року зібрали вже майже 20 млн тонн зернових та зернобобових культур, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 8 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 19 909,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5 299,5 тис. га. Обмолочено вже 47% площ, засіяних цими культурами - повідомили у міністерстві.

Зокрема:

пшениця – обмолочено 3 713,4 тис. га, намолочено – 14 914,1 тис. тонн;

ячмінь – обмолочено 1 165,8 тис. га, намолочено – 4 250 тис. тонн;

горох – обмолочено 223,7 тис. га намолочено – 541,2 тис. тонн

Інші зернові та зернобобові обмолочено на площі 195,1 тис. га і намолочено 203,6 тис. тонн.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;

Кіровоградська область – обмолочено 521 тис. га, намолочено – 2 161,6 тис. тонн.

Полтавська область – обмолочено 361,3 тис. га, намолочено – 1 636,5 тис. тонн.

Ріпаку вже зібрано 2 538,2 тис. тонн на площі 1 023,4 тис. га.

Нацбанк знизив прогноз врожаю більшості культур: що вплинуло