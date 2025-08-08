$41.460.15
Эксклюзив
13:00 • 6786 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 8004 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 23815 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 40108 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 31766 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 28903 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 50605 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23791 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 56443 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59078 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Украина собрала уже почти 20 млн тонн нового урожая: кто в лидерах

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Украинские аграрии собрали 19,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 5,3 млн га. Это составляет 47% обмолоченных площадей.

Украина собрала уже почти 20 млн тонн нового урожая: кто в лидерах

Украинские аграрии во время жатвы в этом году собрали уже почти 20 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 8 августа 2025 года в Украине уже собрано 19 909,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 5 299,5 тыс. га. Обмолочено уже 47% площадей, засеянных этими культурами

- сообщили в министерстве.

В частности: 

  • пшеница – обмолочено 3 713,4 тыс. га, намолочено – 14 914,1 тыс. тонн; 
    • ячмень – обмолочено  1 165,8 тыс. га, намолочено – 4 250 тыс. тонн; 
      • горох – обмолочено 223,7 тыс. га намолочено – 541,2 тыс. тонн

        Другие зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 195,1 тыс. га и намолочено 203,6 тыс. тонн.

        Среди лидеров, в частности: 

        • Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн; 
          • Кировоградская область – обмолочено 521 тыс. га, намолочено – 2 161,6 тыс. тонн.
            • Полтавская область – обмолочено 361,3 тыс. га, намолочено – 1 636,5 тыс. тонн.

              Рапса уже собрано 2 538,2 тыс. тонн на площади 1 023,4 тыс. га.

              Юлия Шрамко

