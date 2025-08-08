Украина собрала уже почти 20 млн тонн нового урожая: кто в лидерах

Украинские аграрии во время жатвы в этом году собрали уже почти 20 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 8 августа 2025 года в Украине уже собрано 19 909,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 5 299,5 тыс. га. Обмолочено уже 47% площадей, засеянных этими культурами - сообщили в министерстве.

В частности:

пшеница – обмолочено 3 713,4 тыс. га, намолочено – 14 914,1 тыс. тонн;

ячмень – обмолочено 1 165,8 тыс. га, намолочено – 4 250 тыс. тонн;

горох – обмолочено 223,7 тыс. га намолочено – 541,2 тыс. тонн

Другие зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 195,1 тыс. га и намолочено 203,6 тыс. тонн.

Среди лидеров, в частности:

Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн;

Кировоградская область – обмолочено 521 тыс. га, намолочено – 2 161,6 тыс. тонн.

Полтавская область – обмолочено 361,3 тыс. га, намолочено – 1 636,5 тыс. тонн.

Рапса уже собрано 2 538,2 тыс. тонн на площади 1 023,4 тыс. га.

Нацбанк снизил прогноз урожая большинства культур: что повлияло