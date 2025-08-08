Украина собрала уже почти 20 млн тонн нового урожая: кто в лидерах
Киев • УНН
Украинские аграрии собрали 19,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 5,3 млн га. Это составляет 47% обмолоченных площадей.
Украинские аграрии во время жатвы в этом году собрали уже почти 20 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 8 августа 2025 года в Украине уже собрано 19 909,8 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 5 299,5 тыс. га. Обмолочено уже 47% площадей, засеянных этими культурами
В частности:
- пшеница – обмолочено 3 713,4 тыс. га, намолочено – 14 914,1 тыс. тонн;
- ячмень – обмолочено 1 165,8 тыс. га, намолочено – 4 250 тыс. тонн;
- горох – обмолочено 223,7 тыс. га намолочено – 541,2 тыс. тонн
Другие зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 195,1 тыс. га и намолочено 203,6 тыс. тонн.
Среди лидеров, в частности:
- Одесская область – обмолочено 1 070,4 тыс. га, намолочено – 3 089,1 тыс. тонн;
- Кировоградская область – обмолочено 521 тыс. га, намолочено – 2 161,6 тыс. тонн.
- Полтавская область – обмолочено 361,3 тыс. га, намолочено – 1 636,5 тыс. тонн.
Рапса уже собрано 2 538,2 тыс. тонн на площади 1 023,4 тыс. га.
Нацбанк снизил прогноз урожая большинства культур: что повлияло01.08.25, 12:21 • 4982 просмотра