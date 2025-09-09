В Украине началась посевная озимых культур: сколько уже засеяно
Киев • УНН
В Украине началась осенняя посевная кампания, засеяно 727,5 тыс. га озимых культур. Аграрии девяти областей приступили к севу озимых зерновых, а большинство регионов сеют озимый рапс.
Украинские аграрии начали осеннюю посевную. Уже засеяно 727,5 тыс. га. Сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей
Всего посеяно 42,2 тыс. га. Сельхозпроизводители почти всех областей сеют озимый рапс, которого посеяно 685,3 тыс. га.
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы – 39,9 тыс. га;
- озимого ячменя – 1,1 тыс. га;
- озимой ржи – 1,2 тыс. га;
- озимого рапса – 685,3 тыс. га.
Аграрии Винницкой, Волынской, Полтавской и Тернопольской областей завершили сев озимого рапса.
Напомним
Украинские аграрии собрали 19,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 5,3 млн га. Это составляет 47% обмолоченных площадей.