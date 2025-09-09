$41.250.03
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
07:10 • 41271 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 37744 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 24436 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22766 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24701 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37224 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50796 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 28718 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49862 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
В Украине началась посевная озимых культур: сколько уже засеяно

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Украине началась осенняя посевная кампания, засеяно 727,5 тыс. га озимых культур. Аграрии девяти областей приступили к севу озимых зерновых, а большинство регионов сеют озимый рапс.

В Украине началась посевная озимых культур: сколько уже засеяно

Украинские аграрии начали осеннюю посевную – засеяно 727,5 тыс. га. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

Украинские аграрии начали осеннюю посевную. Уже засеяно 727,5 тыс. га. Сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей

- говорится в сообщении.

Всего посеяно 42,2 тыс. га. Сельхозпроизводители почти всех областей сеют озимый рапс, которого посеяно 685,3 тыс. га.

В частности, посеяно:

  • озимой пшеницы – 39,9 тыс. га;
    • озимого ячменя – 1,1 тыс. га;
      • озимой ржи – 1,2 тыс. га;
        • озимого рапса – 685,3 тыс. га.

          Аграрии Винницкой, Волынской, Полтавской и Тернопольской областей завершили сев озимого рапса.

          Напомним

          Украинские аграрии собрали 19,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 5,3 млн га. Это составляет 47% обмолоченных площадей.

          Ольга Розгон

