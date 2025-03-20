В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Українські банки продовжують залишатися під впливом держави, іноземного капіталу та великих бізнес-груп. Держава контролює п’ять найбільших банків за розміром статутного капіталу, тоді як майже половина установ має іноземних акціонерів. Водночас частина банків пов’язана з відомими політиками та великими корпораціями, що впливає на їхню діяльність і фінансову стабільність. Про це повідомляє YouControl у своєму дослідженні, пише УНН.

Активи діючих банків України, за даними НБУ станом на 01.02.2025 року, складають 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків склали 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року - 45,6 млрд грн - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляє YouControl, більшість банків зареєстровані у Києві — 46, 4 — на Львівщині, 3 — у Дніпропетровській області, по 2 банки — у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. Тоді як у Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутного капіталу всіх діючих українських банків досягає 408,5 млрд грн. Лідерами за цим показником є державні банки:

АТ КБ “ПриватБанк” — 206,01 млрд грн;

АТ “Ощадбанк” — 49,5 млрд грн;

АТ “Укрексімбанк” — 45,6 млрд грн;

АТ “Сенс Банк” — 28,7 млрд грн;

АБ “Укргазбанк” — 13,8 млрд грн.

У 2024 році держава також націоналізувала "Перший інвестиційний банк" та "Мотор-Банк", які раніше належали особам, що перебувають під санкціями.

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Банки з іноземним капіталом

Майже половина українських банків мають іноземних акціонерів: 26 банків із часткою понад 10% контролюють міжнародні компанії. При цьому у 20 із них іноземний капітал перевищує 95%.

Аналітики YouControl зазначають, що водночас бенефіціарами 5 банків з іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

АТ "БАНК АВАНГАРД" — бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко;

ПАТ "МТБ БАНК" — бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" — бенефіціар Ігор Дворецький;

АТ "ТАСКОМБАНК" — бенефіціар Сергій Тігіпко;

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефіціар Сергій Тігіпко.

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11 з 12 банків, що мають найвищий індекс фінансової надійності згідно з розрахунками інструменту FinScore від YouControl за 4 квартал 2024 року — з іноземними інвестиціями - йдеться у повідомленні.

В українському банківському секторі активно працюють міжнародні банківські та фінансові групи, що забезпечують значний вплив на фінансовий ринок країни. Ось деякі з них:

Citigroup Inc. (США) – АТ “СІТІБАНК”;

PKO Bank Polski (Польща) – АТ “КРЕДОБАНК”;

OTP Bank Group (Угорщина) – АТ “ОТП БАНК”;

SEB Group (Швеція) – АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”;

ING Group (Нідерланди) – АТ “ІНГ БАНК УКРАЇНА”;

Credit Agricole (Франція) – АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”;

Raiffeisen Bank International (Австрія) – АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”;

Intesa Sanpaolo (Італія) – АТ “ПРАВЕКС БАНК”;

Credit Europe Bank (Нідерланди/Туреччина) – АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

Зв’язки банків із політиками та корпораціями

Згідно з дослідженням, 39 банків входять до складу 42 корпоративних груп, а 10 установ пов’язані з політично значущими особами (PEPs).

Серед банків, які належать або пов’язані з політиками:

“А-БАНК” – Григорій Суркіс, екснардеп;

“ПУМБ” – Рінат Ахметов, екснардеп;

“МІБ” – Петро Порошенко, чинний народний депутат;

“ТАСКОМБАНК” і “УНІВЕРСАЛ БАНК” – Сергій Тігіпко, екснардеп;

“АКОРДБАНК” – Данило Волинець, чоловік посла України в США Оксани Маркарової.

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До того ж, повідомляється, що банки з найбільшим статутним капіталом перебувають у державній власності: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК".