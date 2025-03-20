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В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Київ • УНН

 • 18984 перегляди

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Українські банки продовжують залишатися під впливом держави, іноземного капіталу та великих бізнес-груп. Держава контролює п’ять найбільших банків за розміром статутного капіталу, тоді як майже половина установ має іноземних акціонерів. Водночас частина банків пов’язана з відомими політиками та великими корпораціями, що впливає на їхню діяльність і фінансову стабільність. Про це повідомляє YouControl у своєму дослідженні, пише УНН.

Активи діючих банків України, за даними НБУ станом на 01.02.2025 року, складають 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків склали 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року - 45,6 млрд грн 

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляє YouControl, більшість банків зареєстровані у Києві — 46, 4 — на Львівщині, 3 — у Дніпропетровській області, по 2 банки — у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. Тоді як у Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутного капіталу всіх діючих українських банків досягає 408,5 млрд грн. Лідерами за цим показником є державні банки:

  • АТ КБ “ПриватБанк” — 206,01 млрд грн;
    • АТ “Ощадбанк” — 49,5 млрд грн;
      • АТ “Укрексімбанк” — 45,6 млрд грн;
        • АТ “Сенс Банк” — 28,7 млрд грн;
          • АБ “Укргазбанк” — 13,8 млрд грн.

            У 2024 році держава також націоналізувала "Перший інвестиційний банк" та "Мотор-Банк", які раніше належали особам, що перебувають під санкціями.

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            Банки з іноземним капіталом

            Майже половина українських банків мають іноземних акціонерів: 26 банків із часткою понад 10% контролюють міжнародні компанії. При цьому у 20 із них іноземний капітал перевищує 95%.

            Аналітики YouControl зазначають, що водночас бенефіціарами 5 банків з іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

            • АТ "БАНК АВАНГАРД" — бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко;
              • ПАТ "МТБ БАНК" — бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич;
                • АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" — бенефіціар Ігор Дворецький;
                  • АТ "ТАСКОМБАНК" — бенефіціар Сергій Тігіпко;
                    • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефіціар Сергій Тігіпко.

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                      11 з 12 банків, що мають найвищий індекс фінансової надійності згідно з розрахунками інструменту FinScore від YouControl за 4 квартал 2024 року — з іноземними інвестиціями 

                      - йдеться у повідомленні.

                      В українському банківському секторі активно працюють міжнародні банківські та фінансові групи, що забезпечують значний вплив на фінансовий ринок країни. Ось деякі з них:

                      • Citigroup Inc. (США) – АТ “СІТІБАНК”;
                        • PKO Bank Polski (Польща) – АТ “КРЕДОБАНК”;
                          • OTP Bank Group (Угорщина) – АТ “ОТП БАНК”;
                            • SEB Group (Швеція) – АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”;
                              • ING Group (Нідерланди) – АТ “ІНГ БАНК УКРАЇНА”;
                                • Credit Agricole (Франція) – АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”;
                                  • Raiffeisen Bank International (Австрія) – АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”;
                                    • Intesa Sanpaolo (Італія) – АТ “ПРАВЕКС БАНК”;
                                      • Credit Europe Bank (Нідерланди/Туреччина) – АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”.

                                        Зв’язки банків із політиками та корпораціями

                                        Згідно з дослідженням, 39 банків входять до складу 42 корпоративних груп, а 10 установ пов’язані з політично значущими особами (PEPs).

                                        Серед банків, які належать або пов’язані з політиками:

                                        • “А-БАНК” – Григорій Суркіс, екснардеп;
                                          • “ПУМБ” – Рінат Ахметов, екснардеп;
                                            • “МІБ” – Петро Порошенко, чинний народний депутат;
                                              • “ТАСКОМБАНК” і “УНІВЕРСАЛ БАНК” – Сергій Тігіпко, екснардеп;
                                                • “АКОРДБАНК” – Данило Волинець, чоловік посла України в США Оксани Маркарової.

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                                                  До того ж, повідомляється, що банки з найбільшим статутним капіталом перебувають у державній власності: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОЩАДБАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК". 

                                                  Дослідження зв’язків банків виявило їхню вірогідну взаємодію з політично значущими особами (PEPs) та корпоративними групами. Десять банків пов’язані з національними публічними діячами, а деякі банки навіть безпосередньо належать чинним або колишнім політикам, серед яких Сергій Тігіпко, Петро Порошенко, Григорій Суркіс та інші. Окрім цього, 39 банків входять до великих корпоративних груп, що з великою ймовірністю впливає на їхню діяльність 

                                                  - підсумували YouControl.
                                                  Аліна Волянська

                                                  Аліна Волянська

                                                  ЕкономікаПолітика
                                                  Рінат Ахметов
                                                  Григорій Суркіс
                                                  Сергій Тігіпко
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