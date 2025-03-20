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В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Киев • УНН

 • 18953 просмотра

Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.

В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Украинские банки продолжают оставаться под влиянием государства, иностранного капитала и крупных бизнес-групп. Государство контролирует пять крупнейших банков по размеру уставного капитала, в то время как почти половина учреждений имеет иностранных акционеров. В то же время часть банков связана с известными политиками и крупными корпорациями, что влияет на их деятельность и финансовую стабильность. Об этом сообщает YouControl в своем исследовании, пишет УНН.

Активы действующих банков Украины, по данным НБУ по состоянию на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года - 45,6 млрд грн 

- говорится в сообщении.

В частности, как сообщает YouControl, большинство банков зарегистрированы в Киеве — 46, 4 — во Львовской области, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской области. Тогда как в Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.

Совокупный размер уставного капитала всех действующих украинских банков достигает 408,5 млрд грн. Лидерами по этому показателю являются государственные банки:

  • АО КБ “ПриватБанк” — 206,01 млрд грн;
    • АО “Ощадбанк” — 49,5 млрд грн;
      • АО “Укрэксимбанк” — 45,6 млрд грн;
        • АО “Сенс Банк” — 28,7 млрд грн;
          • АБ “Укргазбанк” — 13,8 млрд грн.

            В 2024 году государство также национализировало "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк", которые ранее принадлежали лицам, находящимся под санкциями.

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            Банки с иностранным капиталом

            Почти половина украинских банков имеют иностранных акционеров: 26 банков с долей более 10% контролируют международные компании. При этом в 20 из них иностранный капитал превышает 95%.

            Аналитики YouControl отмечают, что в то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:

            • АО "БАНК АВАНГАРД" — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко;
              • ПАО "МТБ БАНК" — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич;
                • АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" — бенефициар Игорь Дворецкий;
                  • АО "ТАСКОМБАНК" — бенефициар Сергей Тигипко;
                    • АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефициар Сергей Тигипко.

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                      11 из 12 банков, имеющих самый высокий индекс финансовой надежности согласно расчетам инструмента FinScore от YouControl за 4 квартал 2024 года — с иностранными инвестициями 

                      - говорится в сообщении.

                      В украинском банковском секторе активно работают международные банковские и финансовые группы, обеспечивающие значительное влияние на финансовый рынок страны. Вот некоторые из них:

                      • Citigroup Inc. (США) – АО “СИТИБАНК”;
                        • PKO Bank Polski (Польша) – АО “КРЕДОБАНК”;
                          • OTP Bank Group (Венгрия) – АО “ОТП БАНК”;
                            • SEB Group (Швеция) – АО “СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК”;
                              • ING Group (Нидерланды) – АО “ИНГ БАНК УКРАИНА”;
                                • Credit Agricole (Франция) – АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”;
                                  • Raiffeisen Bank International (Австрия) – АО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”;
                                    • Intesa Sanpaolo (Италия) – АО “ПРАВЭКС БАНК”;
                                      • Credit Europe Bank (Нидерланды/Турция) – АО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”.

                                        Связи банков с политиками и корпорациями

                                        Согласно исследованию, 39 банков входят в состав 42 корпоративных групп, а 10 учреждений связаны с политически значимыми лицами (PEPs).

                                        Среди банков, которые принадлежат или связаны с политиками:

                                        • “А-БАНК” – Григорий Суркис, экс-нардеп;
                                          • “ПУМБ” – Ринат Ахметов, экс-нардеп;
                                            • “МИБ” – Петр Порошенко, действующий народный депутат;
                                              • “ТАСКОМБАНК” и “УНИВЕРСАЛ БАНК” – Сергей Тигипко, экс-нардеп;
                                                • “АКОРДБАНК” – Даниил Волынец, муж посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

                                                  Более 300 украинских компаний с "российским следом" выиграли гостендеры на 16,2 млрд грн - YouControl13.02.25, 16:25 • 46956 просмотров

                                                  К тому же, сообщается, что банки с самым большим уставным капиталом находятся в государственной собственности: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "ОЩАДБАНК", АО "УКРЭКСИМБАНК". 

                                                  Исследование связей банков выявило их вероятное взаимодействие с политически значимыми лицами (PEPs) и корпоративными группами. Десять банков связаны с национальными публичными деятелями, а некоторые банки даже непосредственно принадлежат действующим или бывшим политикам, среди которых Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Григорий Суркис и другие. Кроме этого, 39 банков входят в крупные корпоративные группы, что с большой вероятностью влияет на их деятельность 

                                                  - подытожили YouControl.
                                                  Алина Волянская

                                                  Алина Волянская

                                                  Экономикаполитика
                                                  Ринат Ахметов
                                                  Григорий Суркис
                                                  Сергей Тигипко
                                                  Петр Порошенко
                                                  Ощадбанк
                                                  ПриватБанк
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