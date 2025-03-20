В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Украинские банки продолжают оставаться под влиянием государства, иностранного капитала и крупных бизнес-групп. Государство контролирует пять крупнейших банков по размеру уставного капитала, в то время как почти половина учреждений имеет иностранных акционеров. В то же время часть банков связана с известными политиками и крупными корпорациями, что влияет на их деятельность и финансовую стабильность. Об этом сообщает YouControl в своем исследовании, пишет УНН.

Активы действующих банков Украины, по данным НБУ по состоянию на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года - 45,6 млрд грн - говорится в сообщении.

В частности, как сообщает YouControl, большинство банков зарегистрированы в Киеве — 46, 4 — во Львовской области, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской области. Тогда как в Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.

Совокупный размер уставного капитала всех действующих украинских банков достигает 408,5 млрд грн. Лидерами по этому показателю являются государственные банки:

АО КБ “ПриватБанк” — 206,01 млрд грн;

АО “Ощадбанк” — 49,5 млрд грн;

АО “Укрэксимбанк” — 45,6 млрд грн;

АО “Сенс Банк” — 28,7 млрд грн;

АБ “Укргазбанк” — 13,8 млрд грн.

В 2024 году государство также национализировало "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк", которые ранее принадлежали лицам, находящимся под санкциями.

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Банки с иностранным капиталом

Почти половина украинских банков имеют иностранных акционеров: 26 банков с долей более 10% контролируют международные компании. При этом в 20 из них иностранный капитал превышает 95%.

Аналитики YouControl отмечают, что в то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:

АО "БАНК АВАНГАРД" — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко;

ПАО "МТБ БАНК" — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич;

АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" — бенефициар Игорь Дворецкий;

АО "ТАСКОМБАНК" — бенефициар Сергей Тигипко;

АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефициар Сергей Тигипко.

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11 из 12 банков, имеющих самый высокий индекс финансовой надежности согласно расчетам инструмента FinScore от YouControl за 4 квартал 2024 года — с иностранными инвестициями - говорится в сообщении.

В украинском банковском секторе активно работают международные банковские и финансовые группы, обеспечивающие значительное влияние на финансовый рынок страны. Вот некоторые из них:

Citigroup Inc. (США) – АО “СИТИБАНК”;

PKO Bank Polski (Польша) – АО “КРЕДОБАНК”;

OTP Bank Group (Венгрия) – АО “ОТП БАНК”;

SEB Group (Швеция) – АО “СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК”;

ING Group (Нидерланды) – АО “ИНГ БАНК УКРАИНА”;

Credit Agricole (Франция) – АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”;

Raiffeisen Bank International (Австрия) – АО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”;

Intesa Sanpaolo (Италия) – АО “ПРАВЭКС БАНК”;

Credit Europe Bank (Нидерланды/Турция) – АО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”.

Связи банков с политиками и корпорациями

Согласно исследованию, 39 банков входят в состав 42 корпоративных групп, а 10 учреждений связаны с политически значимыми лицами (PEPs).

Среди банков, которые принадлежат или связаны с политиками:

“А-БАНК” – Григорий Суркис, экс-нардеп;

“ПУМБ” – Ринат Ахметов, экс-нардеп;

“МИБ” – Петр Порошенко, действующий народный депутат;

“ТАСКОМБАНК” и “УНИВЕРСАЛ БАНК” – Сергей Тигипко, экс-нардеп;

“АКОРДБАНК” – Даниил Волынец, муж посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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К тому же, сообщается, что банки с самым большим уставным капиталом находятся в государственной собственности: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "ОЩАДБАНК", АО "УКРЭКСИМБАНК".