В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование
Киев • УНН
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Украинские банки продолжают оставаться под влиянием государства, иностранного капитала и крупных бизнес-групп. Государство контролирует пять крупнейших банков по размеру уставного капитала, в то время как почти половина учреждений имеет иностранных акционеров. В то же время часть банков связана с известными политиками и крупными корпорациями, что влияет на их деятельность и финансовую стабильность. Об этом сообщает YouControl в своем исследовании, пишет УНН.
Активы действующих банков Украины, по данным НБУ по состоянию на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года - 45,6 млрд грн
В частности, как сообщает YouControl, большинство банков зарегистрированы в Киеве — 46, 4 — во Львовской области, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской области. Тогда как в Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.
Совокупный размер уставного капитала всех действующих украинских банков достигает 408,5 млрд грн. Лидерами по этому показателю являются государственные банки:
- АО КБ “ПриватБанк” — 206,01 млрд грн;
- АО “Ощадбанк” — 49,5 млрд грн;
- АО “Укрэксимбанк” — 45,6 млрд грн;
- АО “Сенс Банк” — 28,7 млрд грн;
- АБ “Укргазбанк” — 13,8 млрд грн.
В 2024 году государство также национализировало "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк", которые ранее принадлежали лицам, находящимся под санкциями.
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Банки с иностранным капиталом
Почти половина украинских банков имеют иностранных акционеров: 26 банков с долей более 10% контролируют международные компании. При этом в 20 из них иностранный капитал превышает 95%.
Аналитики YouControl отмечают, что в то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:
- АО "БАНК АВАНГАРД" — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко;
- ПАО "МТБ БАНК" — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич;
- АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" — бенефициар Игорь Дворецкий;
- АО "ТАСКОМБАНК" — бенефициар Сергей Тигипко;
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" / Monobank — бенефициар Сергей Тигипко.
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В украинском банковском секторе активно работают международные банковские и финансовые группы, обеспечивающие значительное влияние на финансовый рынок страны. Вот некоторые из них:
- Citigroup Inc. (США) – АО “СИТИБАНК”;
- PKO Bank Polski (Польша) – АО “КРЕДОБАНК”;
- OTP Bank Group (Венгрия) – АО “ОТП БАНК”;
- SEB Group (Швеция) – АО “СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК”;
- ING Group (Нидерланды) – АО “ИНГ БАНК УКРАИНА”;
- Credit Agricole (Франция) – АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”;
- Raiffeisen Bank International (Австрия) – АО “РАЙФФАЙЗЕН БАНК”;
- Intesa Sanpaolo (Италия) – АО “ПРАВЭКС БАНК”;
- Credit Europe Bank (Нидерланды/Турция) – АО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”.
Связи банков с политиками и корпорациями
Согласно исследованию, 39 банков входят в состав 42 корпоративных групп, а 10 учреждений связаны с политически значимыми лицами (PEPs).
Среди банков, которые принадлежат или связаны с политиками:
- “А-БАНК” – Григорий Суркис, экс-нардеп;
- “ПУМБ” – Ринат Ахметов, экс-нардеп;
- “МИБ” – Петр Порошенко, действующий народный депутат;
- “ТАСКОМБАНК” и “УНИВЕРСАЛ БАНК” – Сергей Тигипко, экс-нардеп;
- “АКОРДБАНК” – Даниил Волынец, муж посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
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К тому же, сообщается, что банки с самым большим уставным капиталом находятся в государственной собственности: АО КБ "ПРИВАТБАНК", АО "ОЩАДБАНК", АО "УКРЭКСИМБАНК".
Исследование связей банков выявило их вероятное взаимодействие с политически значимыми лицами (PEPs) и корпоративными группами. Десять банков связаны с национальными публичными деятелями, а некоторые банки даже непосредственно принадлежат действующим или бывшим политикам, среди которых Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Григорий Суркис и другие. Кроме этого, 39 банков входят в крупные корпоративные группы, что с большой вероятностью влияет на их деятельность