Ломбарды в Украине за 9 месяцев 2024 года получили более 3 млрд грн дохода
Киев • УНН
За 9 месяцев 2024 года 101 ломбард получил более 3 млрд грн дохода, что больше чем в 2023. Количество ломбардов за 5 лет сократилось втрое, но активы остались на уровне 4 млрд грн.
За 9 месяцев 2024 года 101 ломбард, подавший отчетность в Национальный банк Украины (НБУ), получил более 3 млрд грн дохода. Это превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда 136 ломбардов заработали 2,6 млрд грн. Об этом сообщает YouControl, пишет УНН.
По данным данных НБУ, 101 ломбард, подавший отчетность к регулятору, получил более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года. Этот показатель за аналогичный период 2023 года составил 2,6 млрд грн, полученных 136 ломбардами. Сумма доходов 119 ломбардов, подавших отчетность в НБУ за полный 2023 год составила 3,2 млрд грн
Как отмечается, за 3 квартала 2024 года ломбардами было предоставлено более 1 млн финансовых кредитов на общую сумму 3,13 млрд грн.
Для сравнения, показатель за аналогичный период 2023 года был значительно выше - 4,7 млн предоставленных финансовых кредитов на 10,2 млрд грн. А в целом за 2023 год ломбарды выдали 5,7 млн кредитов на сумму в 12,1 млрд грн.
Согласно данным обзора небанковского финансового сектора НБУ за ноябрь 2024 года, количество ломбардов в Украине за последние 5 лет уменьшилось почти втрое: с 302 компаний в 2020-м до 108 по состоянию на февраль 2025 года. При этом размер активов существенно не изменился. По состоянию на ноябрь 2024 года они составляли 3,98 млрд грн против 3,85 млрд грн в 2020 году
Наибольшие доходы за 9 месяцев 2024 года получили ломбарды, работающие под брендами:
- «Сокровищница» - 417 филиалов;
- «Ломбард Первый» - 286 филиалов;
- «Капитал» - 189 филиалов;
- «Благо» - почти 200 филиалов.
В топ-10 ломбардов по доходу также вошли:
- ПО «Ломбард Парус» - 132 млн грн (102 филиала);
- ПО «ЭРА-ДОН» («Центральный») - 113 млн грн;
- ПО «ЕВ.РО.ЛОМБАРД» - 78,2 млн грн (132 филиала).
Более 300 украинских компаний с "российским следом" выиграли гостендеры на 16,2 млрд грн - YouControl13.02.25, 16:25 • 46956 просмотров