Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу

За 9 місяців 2024 року 101 ломбард, що подав звітність до Національного банку України (НБУ), отримав понад 3 млрд грн доходу. Це перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли 136 ломбардів заробили 2,6 млрд грн. Про це повідомляє YouControl, пише УНН.

За даними даних НБУ, 101 ломбард, що подав звітність до регулятора, отримав понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року. Цей показник за аналогічний період 2023 року склав 2,6 млрд грн, отриманих 136 ломбардами. Сума доходів 119 ломбардів, що подали звітність до НБУ за повний 2023 рік склала 3,2 млрд грн

Як зазначається, за 3 квартали 2024 року ломбардами було надано понад 1 млн фінансових кредитів на загальну суму 3,13 млрд грн.

Для порівняння, показник за аналогічний період 2023 року був значно вищим - 4,7 млн наданих фінансових кредитів на 10,2 млрд грн. А в цілому за 2023 рік ломбарди видали 5,7 млн кредитів на суму в 12,1 млрд грн.

Згідно з даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ за листопад 2024 року, кількість ломбардів в Україні за останні 5 років зменшилась майже втричі: з 302 компаній у 2020-му до 108 станом на лютий 2025 року. При цьому розмір активів суттєво не змінився. Станом на листопад 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році