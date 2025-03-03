Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36359 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60710 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62443 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66489 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77834 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61681 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59535 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127744 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82990 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232974 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16781 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11414 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10911 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96069 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127734 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232965 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408727 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16932 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23889 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24702 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26590 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76919 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу

Київ • УНН

 • 21164 перегляди

За 9 місяців 2024 року 101 ломбард отримав понад 3 млрд грн доходу, що більше ніж у 2023. Кількість ломбардів за 5 років скоротилася втричі, але активи залишились на рівні 4 млрд грн.

Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу

За 9 місяців 2024 року 101 ломбард, що подав звітність до Національного банку України (НБУ), отримав понад 3 млрд грн доходу. Це перевищує показник за аналогічний період 2023 року, коли 136 ломбардів заробили 2,6 млрд грн. Про це повідомляє YouControl, пише УНН.

За даними даних НБУ, 101 ломбард, що подав звітність до регулятора, отримав понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року. Цей показник за аналогічний період 2023 року склав 2,6 млрд грн, отриманих 136 ломбардами. Сума доходів 119 ломбардів, що подали звітність до НБУ за повний 2023 рік склала 3,2 млрд грн

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за 3 квартали 2024 року ломбардами було надано понад 1 млн фінансових кредитів на загальну суму 3,13 млрд грн. 

Для порівняння, показник за аналогічний період 2023 року був значно вищим - 4,7 млн наданих фінансових кредитів на 10,2 млрд грн.  А в цілому за 2023 рік ломбарди видали 5,7 млн кредитів на суму в 12,1 млрд грн.

Згідно з даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ за листопад 2024 року, кількість ломбардів в Україні за останні 5 років зменшилась майже втричі: з 302 компаній у 2020-му до 108 станом на лютий 2025 року. При цьому розмір активів суттєво не змінився. Станом на листопад 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році

 - зазначає YouControl.

Найбільші доходи за 9 місяців 2024 року отримали ломбарди, що працюють під брендами:

  • “Скарбниця” – 417 філій;
    • “Ломбард Перший” – 286 філій;
      • “Капітал” – 189 філій;
        • “Благо” – майже 200 філій.

          До топ-10 ломбардів за доходом також увійшли:

          • ПТ “Ломбард Парус” – 132 млн грн (102 філії);
            • ПТ “ЕРА-ДОН” (“Центральний”) – 113 млн грн;
              • ПТ “ЕВ.РО.ЛОМБАРД” – 78,2 млн грн (132 філії).

                Понад 300 українських компаній із "російським слідом" виграли держтендери на 16,2 млрд грн - YouControl13.02.25, 16:25 • 46963 перегляди

                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

                Економіка
                Національний банк України
                Україна
                Brent
                $64.90
                Bitcoin
                $82,241.70
                S&P 500
                $5,330.87
                Tesla
                $262.04
                Газ TTF
                $33.67
                Золото
                $3,110.12
                Ethereum
                $1,637.93