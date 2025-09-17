В Україні майже 8 тисяч компаній змінили юридичні адреси у 2025

З початку 2025 року майже 8 тисяч українських компаній змінили свої юридичні адреси та переїхали в інші регіони країни. Наразі кількість переїздів стабілізувалася і стала навіть меншою, ніж до початку повномасштабної, повідомляється у Єдиному державному реєстрі, пише УНН.

Деталі

8345 переїздів підприємства з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні цей рік. Це майже так само, як і торік, і на 10% менше, ніж у 2021 році. Зазначають, деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів - говориться у повідомленні.

Найчастіше переїжджають компанії, які працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив по країні. Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Більшість компаній переміщуються за маршрутами до та з Києва. Найпопулярнішими напрямками є переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), Дніпропетровської (379), а також у зворотному напрямку: з Київської області до столиці (378).

На Харківщину з Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці - 336. Цього року Харківщина перебуває у лідерах цієї статистики: у прифронтовий регіон переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії цьогоріч. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Натомість у столиці - зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62). Загалом найбільше бізнесів виїхало саме зі столиці - 2909 компаній, що складає 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Три компанії, що входять до цьогорічного Індексу Опендатабота, також встигли змінити свою юридичну адресу. Серед них компанія ОПЕРКОМ, яка працює у ресторанно-готельній сфері, з доходом у 1,4 млрд грн за минулий рік. Компанія переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія Ескулаб, з доходом у 942,4 млн грн, у лютому повернулася на Львівщину після короткого перебування у столиці.

Страхова компанія АСКО ДС, яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.

