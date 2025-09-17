В Україні майже 8 тисяч компаній змінили юридичні адреси у 2025

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 15009 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 16982 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 23098 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 25618 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 80224 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 101400 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 50289 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60632 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96471 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31173 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.4м/с
87%
749мм
Популярнi новини
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 25334 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 43172 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 31599 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 11187 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 26737 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 27235 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 80233 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 101405 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 53260 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 96476 перегляди
Актуальнi люди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 30815 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 36728 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 66540 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 64316 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 68677 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Україні майже 8 тисяч компаній змінили юридичні адреси у 2025

Київ • УНН

 • 900 перегляди

З початку 2025 року 8345 українських компаній змінили юридичні адреси, що майже дорівнює минулорічному показнику та на 10% менше, ніж у 2021 році.

В Україні майже 8 тисяч компаній змінили юридичні адреси у 2025

З початку 2025 року майже 8 тисяч українських компаній змінили свої юридичні адреси та переїхали в інші регіони країни. Наразі кількість переїздів стабілізувалася і стала навіть меншою, ніж до початку повномасштабної, повідомляється у Єдиному державному реєстрі, пише УНН.

Деталі

8345 переїздів підприємства з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні цей рік. Це майже так само, як і торік, і на 10% менше, ніж у 2021 році. Зазначають, деякі бізнеси встигли переїхати навіть кілька разів

- говориться у повідомленні.

Найчастіше переїжджають компанії, які працюють у сфері торгівлі: фактично, це кожен третій бізнес з усіх, хто переїздив по країні. Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Більшість компаній переміщуються за маршрутами до та з Києва. Найпопулярнішими напрямками є переїзди зі столиці до Київської області (494 компанії), Дніпропетровської (379), а також у зворотному напрямку: з Київської області до столиці (378).

На Харківщину з Києва переїхали 358 компаній, тоді як з Дніпропетровщини до столиці - 336. Цього року Харківщина перебуває у лідерах цієї статистики: у прифронтовий регіон переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії цьогоріч. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Долар, євро чи крипта? Які інвестиції обрати українцям після перегляду ставки ФРС16.09.25, 11:21 • 2528 переглядiв

Натомість у столиці - зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62). Загалом найбільше бізнесів виїхало саме зі столиці - 2909 компаній, що складає 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Три компанії, що входять до цьогорічного Індексу Опендатабота, також встигли змінити свою юридичну адресу. Серед них компанія ОПЕРКОМ, яка працює у ресторанно-готельній сфері, з доходом у 1,4 млрд грн за минулий рік. Компанія переїхала з Києва до Запорізької області та наразі перебуває у процесі оформлення банкрутства.

Медична лабораторія Ескулаб, з доходом у 942,4 млн грн, у лютому повернулася на Львівщину після короткого перебування у столиці.

Страхова компанія АСКО ДС, яка торік мала 83,9 млн грн доходу, у серпні перемістилося з Донеччини до Києва.

Потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд: Свириденко про запуск ефективного механізму компенсацій для українців16.09.25, 22:47 • 2262 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономіка
Львівська область
Донецька область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Україна
Київ