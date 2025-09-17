$41.180.06
В Украине почти 8 тысяч компаний сменили юридические адреса в 2025 году

Киев • УНН

 • 614 просмотра

С начала 2025 года 8345 украинских компаний сменили юридические адреса, что почти равно прошлогоднему показателю и на 10% меньше, чем в 2021 году.

В Украине почти 8 тысяч компаний сменили юридические адреса в 2025 году

С начала 2025 года почти 8 тысяч украинских компаний изменили свои юридические адреса и переехали в другие регионы страны. Сейчас количество переездов стабилизировалось и стало даже меньше, чем до начала полномасштабной войны, сообщается в Едином государственном реестре, пишет УНН.

Подробности

8345 переездов предприятий из одного региона в другой было зафиксировано в Украине в этом году. Это почти столько же, сколько и в прошлом году, и на 10% меньше, чем в 2021 году. Отмечается, что некоторые бизнесы успели переехать даже несколько раз

- говорится в сообщении.

Чаще всего переезжают компании, работающие в сфере торговли: фактически, это каждый третий бизнес из всех, кто переезжал по стране. Также часто переезжает бизнес в сфере строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%).

Большинство компаний перемещаются по маршрутам в Киев и из Киева. Самыми популярными направлениями являются переезды из столицы в Киевскую область (494 компании), Днепропетровскую (379), а также в обратном направлении: из Киевской области в столицу (378).

В Харьковскую область из Киева переехали 358 компаний, тогда как из Днепропетровской области в столицу — 336. В этом году Харьковская область находится в лидерах этой статистики: в прифронтовой регион переехало больше бизнесов, чем выехало из него: +374 компании в этом году. Похожая картина в Запорожской (+276), Львовской (+161), Закарпатской (+83) и Киевской (+77) областях.

Доллар, евро или крипта? Какие инвестиции выбрать украинцам после пересмотра ставки ФРС16.09.25, 11:21 • 2528 просмотров

Зато в столице — обратная тенденция: оттуда выехало на 657 компаний больше, чем приехало. Далее по отрицательному балансу идут Днепропетровская область (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62). В целом больше всего бизнесов выехало именно из столицы — 2909 компаний, что составляет 36% от общего числа. Среди других регионов-доноров стоит отметить Днепропетровскую область (824 компании), Киевскую область (770), Одесскую область (507) и Львовскую область (451).

Три компании, входящие в нынешний Индекс Опендатабота, также успели сменить свой юридический адрес. Среди них компания ОПЕРКОМ, работающая в ресторанно-гостиничной сфере, с доходом в 1,4 млрд грн за прошлый год. Компания переехала из Киева в Запорожскую область и сейчас находится в процессе оформления банкротства.

Медицинская лаборатория Эскулаб, с доходом в 942,4 млн грн, в феврале вернулась во Львовскую область после короткого пребывания в столице.

Страховая компания АСКО ДС, которая в прошлом году имела 83,9 млн грн дохода, в августе переместилась из Донецкой области в Киев.

Нужен отдельный международный компенсационный фонд: Свириденко о запуске эффективного механизма компенсаций для украинцев16.09.25, 22:47 • 2250 просмотров

Павел Зинченко

